Nadie lo imaginó: el inesperado vínculo que existe entre Javier Milei y Wanda Nara

Analía arrancó remarcando: “Quiero aclarar que ni mi compañera Pía ni yo cobramos ni un peso de Mauro, porque Wanda nos acusa de que cobramos”.

Y señaló: “En uno de los chats que publicó dijo que ‘las panelistas cobramos’. No lo conozco. Lo vi una sola vez en una grabación de ‘MasterChef’ y ayer les mostré que no me contesta el teléfono. No tengo relación con Mauro Icardi y, realmente, Wandita, no necesito la plata”.

Franchín cerró vinculando a la mediática con el actual presidente, remarcando un rasgo que tendrían en común: “Que no nos subestime. Es subestimar nuestro laburo pensar que todo lo hacemos por guita. O sos muy Javier Milei y pensás que todos los periodistas somos ensobrados”.

Qué había dicho Franchín para enojar tanto a Wanda Nara

Ayer, la panelista declaró: “Se le vienen multas grandes a Wanda por no haber cumplido estas resoluciones, de no haber permitido el contacto de Mauro con sus hijas. Ya sabemos que ella las paga y listo”.

Y añadió: “Se comunicaron los progenitores porque la restricción finalizó el día domingo, y hubo un requisito. Silvia, la famosa empleada, que me atrevo a desmentir a Ana Rosenfeld que dijo que las golpeaba a las nenas, y llegó a tener un rol fundamental para ellas. Eso llevó también a que tuviera que poner ciertos límites que quizá a la madre no le gustaron. Esta señora hace dos años que trabaja con ellos, y en ninguna parte del expediente dice que les pegue ni mucho menos”.

Franchín denunció: “Las menores llegaron sin nada y les dijeron que ‘la ropa quedó en Turquía’ y pidieron que el padre les compre. (…) No puedo mencionar a quien tuvo que salir a comprarles ropa interior por lo menos”.