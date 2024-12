"Los jueves y los sábados": Wanda Nara ventiló información sobre los encuentros secretos entre la China Suárez y Mauro Icardi

Acto seguido, la empresaria afirmó que, luego de ponerle fin al vínculo sentimental que la unió al jugador del Galatasaray por 10 años, su principal objetivo ahora es su carrera profesional: “Trabajo y traté de trabajar siempre, como podía. A él no le gustaba, y es de público conocimiento que rechacé muchas veces trabajos por priorizar a mi familia. Pero llegó un momento en el que dije que mi prioridad ahora es trabajar. Es justo, en la vida, cambiar”.

Pocos segundos después, la empresaria abordó la batalla judicial que enfrenta con el deportista y explicó por qué decide compartir detalles de este complicado momento personal que atraviesa. En este sentido, Wanda también aprovechó la ocasión para deslizar que en 2021, su salud se vio afectada por la infidelidad de Mauro Icardi con Eugenia "La China" Suárez: “Yo muestro cosas porque soy pública. El sufrimiento que pasé en ese momento me llevó a tener situaciones que todavía cargo en mi cuerpo, dicho por los médicos. A veces me toca salir a aclarar, porque hay gente que puede creer mi palabra o no, yo tengo que demostrar pruebas”.

Qué dijo Wanda Nara sobre los encuentros de Mauro Icardi y la China Suárez

En esta misma línea, Nara deslizó que la conflictiva separación con el deportista aún sigue repercutiendo en bienestar, razón por la cual, decidió emprender su escapada romántica a Europa para descansar, recargar fuerzas y encarar el 2025 de la mejor manera: “Estas cosas no son buenas, me cargan de mala onda y mala energía, que no necesito. Pero irme un poco y desconectarme me hizo bien, lo necesitaba y me lo recomendaron”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente los periodistas indagaron sobre la veracidad de los rumores que aseguran habría existido un nuevo acercamiento entre Mauro Icardi y La China Suárez tras su separación. Con un tono desafiante, Nara lanzó: "No tengo ni idea. ¿Por qué no le preguntan a ellos? Si todos los jueves y sábados sabemos dónde se encuentran”.