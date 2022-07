Habla la tercera en discordia entre Fernanda Callejón y su ex marido

Esta semana, supimos el nombre de quien sería esa supuesta tercera en discordia. Se trata de Martina, una joven de Tandil que está de novia con Iván Noble. Ahora, la joven decidió hablar, indignada porque sostiene que todo es mentira y que ella ni siquiera conoce a Ricky Diotto.

martina novia de ivan noble.webp Martina está de novia hace años con Iván Noble.

"Me mandó un recorte donde dicen que es Martina la del chat y ella dice que nunca lo vio en su vida", dijo Estefi Berardi en LAM. Es que la joven decidió hablar con la panelista con quien tiene confianza para desmentir estas versiones.

Luego, Berardi reprodujo un audio de Martina donde se escucha de fondo a Iván Noble riéndose de toda la situación. Aparentemente, el músico confía en su pareja de hace años y nunca dudó cuando la señalaron como la tercera en discordia en la familia de Fernanda Callejón.

"De repente estoy en una reunión de trabajo y me empiezan a llegar mensajes y llamadas de que una mina en la tele dice que me escribo con el ex de Fernanda Callejón. Un tipo que no solo no me escribo sino que nunca escuché ni de nombre. Lo tengo a Iván acá cagándose de risa", le dijo Martina en un audio a la periodista de espectáculos.

ricky Diotto.jpg Ricky Diotto se separó de Fernanda Callejón.

Luego, el que intervino fue Iván Noble que también dijo lo suyo. "Me estoy riendo y ella se angustia porque no es de este medio. Martina no es del medio y se angustia un rato igual lo buscamos en Instagram a ver quién era. Me parece que tampoco es su tipo", remarcó el cantante.