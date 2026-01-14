miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Gustavo Conti contó que recibió un mensaje de Silvina Luna "del más allá" y conmovió a todos

El actor recordó a su amiga fallecida en 2023 con un emotivo posteo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Gustavo Conti compartió un posteo en su cuenta de Instagram para recordar a su amiga Silvina Luna, que falleció en agosto del 2023 por una insuficiencia renal, y conmovió a todos al contar el sueño que tuvo con ella.

Lee además
juana viale lanzo un fuerte descargo ante los rumores de romance con mauricio macri: un segundo de fama
En las redes

Juana Viale lanzó un fuerte descargo ante los rumores de romance con Mauricio Macri: "Un segundo de fama"
quien es maia reficco, la actriz de broadway y cantante que estaria saliendo con franco colapinto
Romance en puerta

Quién es Maia Reficco, la actriz de Broadway y cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

“Gordita te soñé, nos abrazábamos y dijiste que era como el tema de Phil Collins: Confianza”, comenzó escribiendo junto a una foto de los dos.

En la misma historia, el actor contó qué fue lo primero que hizo cuando se despertó: “Busque en Google la relación de Phil Collins con la confianza y me tiro este tema. Piel de gallina al leer la traducción”.

La canción en cuestión es “Against All Odds”, y en la letra dice: “Eres la única que realmente me conocía en absoluto. ¿Cómo puedes simplemente alejarte de mí? Cuando todo lo que puedo hacer es verte partir, porque hemos compartido la risa y el dolor, e incluso compartimos lágrimas".

No escucho Phil Collins, sí conocía el tema, pero hasta ahí”, aseguró Conti para dejar en claro que todo surgió a partir de las palabras que su amiga le dijo en el sueño.

image

Fernando Burlando dio a conocer las causas de la muerte de Silvina Luna que arrojaron las últimas pericias

Según informó Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, la investigación reveló la verdadera causa de la muerte: un tromboembolismo pulmonar, producto de una sepsis originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño.

“Esta diligencia que realizó el cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad, porque obviamente no contábamos con esta información en el juicio, pero la Justicia no se corrió ni un centímetro de su camino, si fue muy lenta", dijo el letrado, al aire de El diario de Mariana (América) sobre la actriz, quien había sido operada por Aníbal Lotocki.

Respecto al producto que el cirujano había aplicado en el cuerpo de Luna, Burlando insistió: “Yo entiendo que ustedes digan la cantidad no es importante, pero la cantidad que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse, era infernal”.

También probamos que el producto que se encontraba en laboratorios no era el que usaba este hombre, es un material industrial el que tienen las chicas en su cuerpo, que no tiene nada que ver”, sumó.

Respecto a la condena que recibió Aníbal Lotocki, el periodista Martín Candalaft aportó: "Como ya lo condenaron por las lesiones graves no lo pueden volver a investigar por la muerte. Se puede comprobar que todas esas lesiones graves llevaron a Silvina a la muerte, pero no lo pueden volver a investigar por algo por lo que ya lo condenaron".

Seguí leyendo

Juliana Awada habló tras su separación de Macri: "Silencio y cuidado"

Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes

Escándalo: señalan que Wanda Nara tuvo un "affaire" con un hombre casado

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand debutó desde Mar del Plata

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos

Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Te Puede Interesar

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La sanjuanina Goland, con sus equipos en Vaca Muerta.  Es de las pocas empresas sanjuaninas con presencia en la cuenca neuquina. 
Informe

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.
Operativos

Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Los precios y actividades que se puede realizar en Valle Fértil este verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca
Balance

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca