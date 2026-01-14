Gustavo Conti contó que recibió un mensaje de Silvina Luna "del más allá" y conmovió a todos

Gustavo Conti compartió un posteo en su cuenta de Instagram para recordar a su amiga Silvina Luna, que falleció en agosto del 2023 por una insuficiencia renal, y conmovió a todos al contar el sueño que tuvo con ella.

“Gordita te soñé, nos abrazábamos y dijiste que era como el tema de Phil Collins: Confianza”, comenzó escribiendo junto a una foto de los dos.

En la misma historia, el actor contó qué fue lo primero que hizo cuando se despertó: “Busque en Google la relación de Phil Collins con la confianza y me tiro este tema. Piel de gallina al leer la traducción”.

La canción en cuestión es “Against All Odds”, y en la letra dice: “Eres la única que realmente me conocía en absoluto. ¿Cómo puedes simplemente alejarte de mí? Cuando todo lo que puedo hacer es verte partir, porque hemos compartido la risa y el dolor, e incluso compartimos lágrimas".

“No escucho Phil Collins, sí conocía el tema, pero hasta ahí”, aseguró Conti para dejar en claro que todo surgió a partir de las palabras que su amiga le dijo en el sueño.

Fernando Burlando dio a conocer las causas de la muerte de Silvina Luna que arrojaron las últimas pericias

Según informó Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, la investigación reveló la verdadera causa de la muerte: un tromboembolismo pulmonar, producto de una sepsis originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño.

“Esta diligencia que realizó el cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad, porque obviamente no contábamos con esta información en el juicio, pero la Justicia no se corrió ni un centímetro de su camino, si fue muy lenta", dijo el letrado, al aire de El diario de Mariana (América) sobre la actriz, quien había sido operada por Aníbal Lotocki.

Respecto al producto que el cirujano había aplicado en el cuerpo de Luna, Burlando insistió: “Yo entiendo que ustedes digan la cantidad no es importante, pero la cantidad que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse, era infernal”.

También probamos que el producto que se encontraba en laboratorios no era el que usaba este hombre, es un material industrial el que tienen las chicas en su cuerpo, que no tiene nada que ver”, sumó.

Respecto a la condena que recibió Aníbal Lotocki, el periodista Martín Candalaft aportó: "Como ya lo condenaron por las lesiones graves no lo pueden volver a investigar por la muerte. Se puede comprobar que todas esas lesiones graves llevaron a Silvina a la muerte, pero no lo pueden volver a investigar por algo por lo que ya lo condenaron".