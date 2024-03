Guillermo Francella apoyó al gobierno de Javier Milei y desató tremendo escándalo

image.png Guillermo Francella

El artista agregó: “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU… se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”.

Embed - La entrevista completa de Guillermo Francella con Eduardo Feinmann y Jorge Lanata

Su amigo Ricardo Darín no comparte esta opinión

El actor, que trabajó con Francella en “El secreto de sus ojos” (Juan José Campanella, 2009), expresó: “Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio”.

Darín cerró su fuerte descargo con un pedido a todos los partidos políticos: “Sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien. Que se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí”.