Guillermina Valdés y Joaquín Furriel, de vacaciones en Chicago

En las últimas horas, fue Joaquín quien también en sus redes dejó fotos y videos de las mini vacaciones que se tomaron con la actriz. En el audiovisual que compartió se lo ve andando en bici junto a Guillermina por Chicago y le adjuntó la canción “I am the man who loves you” (Soy el hombre que te ama). Allí se puede ver el increíble paisaje de la ciudad repleta de edificios y con e inconfundible tonalidad del otoño. Un plan soñado.

También con ropa de invierno, Guillermina se fotografió dentro de un lugar con otras personas y en otra postal mostró la portada del libro “Death is but a dream” del escritor Christopher Kerr en una librería de grandes dimensiones que podría estar ubicada en la Gran Manzana y subió la imagen de un vaso de café con el nombre del actor: “Joaquín”, al que le agregó el emoji de un corazón. También, la modelo posó junto a lo que parecería ser la pieza “Alas de México”, del escultor Jorge Marín, que está ubicada en la Plaza de las Américas de Chicago.

image.png

El pasado tres de noviembre fueron vistos mientras estaban caminando en el aeropuerto a punto de embarcar. Allí el actor y la expareja de Marcelo Tinelli fueron captados por las cámaras de LAM (América). “Chicos que tengan buen viaje, nos vemos, ahí los filmo”, les dijo el notero del ciclo conducido por el conductor Ángel de Brito. “Chau”, le respondieron y siguieron caminando.

Más tarde, en la cuenta del programa en la red social X -antes conocida como Twitter- publicaron estas imágenes de los enamorados mientras se dirigían al embarque para su primer viaje oficial como novios. Seguramente, ambos pasarán unos días inolvidables y podrán disfrutar de esta etapa tan especial de su relación amorosa.

En una entrevista con Teleshow, Furriel había dado detalles de su noviazgo con Valdes. “Nos conocimos en Lollapalooza y después nos empezamos a seguir en esto que hacemos ahora, con Instagram”, había asegurado el protagonista de la película El duelo.

image.png

Cuando le consultaron si ya había negociado con ella unas vacaciones de mochileros, él respondió: “No, no. Me parece que las parejas no tienen que hacer las mismas cosas. Si buscás a alguien que sea igual que vos, se genera un vínculo narcisista”. Además, agregó: “Ella es muy deportista, así que caminar en la montaña seguro que podría caminar. Mejor que yo, seguro. Igual uno tiene que cuidar sus espacios. Te diría que uno viene hace seis años cuidando sus espacios de manera un poco egocéntrica”.

Respecto a la repercusión mediática de su relación amorosa, Joaquín señaló: “Yo tenía que afrontar todas estas notas y hace cinco meses que nos conocemos. Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos, que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos tranquilos y sin ninguna opinión del afuera”.

Luego, se refirió al perfil bajo que mantiene desde hace años sobre su vida privada: “Yo soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad. Siempre lo he sido. Y creo que ella también. Pero bueno, ella tuvo dos relaciones de muchísimos años y yo no tuve ese recorrido. Hace seis años que estaba soltero. Con diferentes niveles de soledad, a veces más solo y otras, menos solo. Pero tuve algunas relaciones que para mí fueron muy importantes. No tuve la necesidad de exponerme públicamente, porque nunca tuve esa necesidad”.

Además, admitió que siente una gran admiración por Guillermina, ya que ella es madre de cuatro hijos: “Me da fascinación: estoy un paso más. Hay que ser madre de cuatro en estos tiempos. Es como tener 15 hace 50 años”.

FUENTE: Infobae