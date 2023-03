Gritos y amenazas en Gran Hermano: Romina se enfrentó a Camila, la Tora y Coti

Romina arrancó relativamente tranquila, hablando de su relación con Alfa en la casa de “ Gran Hermano ” en un tono mesurado: “Pegamos mucho cariño con Alfa . Lo que pasó con Alfa fue como en una pareja. Lo veía más grande y cascarrabias, pero no me importaba porque lo veía muy buen tipo. Después me fui cansando y agotando de él. Eran siempre peleas. Por los dos decidí terminar así porque no nos llevábamos bien”.

Romina hablando de su pelea con Alfa en “Gran Hermano”:

Apenas terminó de expresarse la ex legisladora kirchnerista, Camila Lattanzio salió a destrozarla: “¡A mí me trataste súper mal, me hiciste bullying adentro de la casa y me sorprende realmente que siendo exdiputada y representando a todo el país hayas tenido ciertos comentarios conmigo!".

Sorprendida por este violento cuestionamiento, Romina descalificó a su compañera: “No me voy a enganchar en lo tuyo. Tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal. Yo no me lleno de odio”.

Camila cuestionando a Romina:

La Tora se metió entonces en la discusión y fue durísima con Uhrig: “Con ella me llevaba bien hasta que vi después los tuits de mi vieja, donde ella opinaba de mi relación con ella y de por qué la trataba mal. Mi vieja estaba llorando porque mi mejor amigo falleció de COVID-19. ¡Si querés opinar de alguien que sea de la relación que tenés vos con tu mamá! Me decepcioné”.

Romina sostuvo su postura: “Yo no hablé mal de ella. Al principio entraste bien, pero luego no me gustó para nada como tratabas a tu mamá. La gente más grande, de antes, tiene otros pensamientos y otras formas. Para respetar primero al otro hay que respetar primero a los padres".

Pero la pelea no se detuvo ahí porque otra integrante de “Gran Hermano” le salió al cruce a la ex funcionaria. En este caso fue Coti, que le recriminó a Romina: “¡Me dijiste que yo era una mala persona, mala leche y mala mina! Me dijiste gorda, ¡no te hagas la desentendida! ¡Todo el tiempo criticabas!”.

El compilado de Telefe con todos los cuestionamientos a Romina en el debate de anoche: