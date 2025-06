Gravísimas amenazas contra Luis Ventura

“Rata judía, seguís hablando cagadas en la tele. ¿Sabés quién soy yo? El terror de los pasillos del Fuerte Apache. Me dicen El Caimán”, inicia el mensaje intimidatorio que luego continúa:

“Hace dos meses me escapé del penal de Ezeiza con mi compa de celda, que le decían El Carnicero, porque con los restos de los traidores del pabellón hacíamos un terrible asado”.

Entre las frases más impactantes, el agresor advirtió:

“Vos, gordo, me tenés los huevos por el piso y te vamos a hacer osobuco a vos, gordo judío”. “Vos, gordo, me tenés los huevos por el piso y te vamos a hacer osobuco a vos, gordo judío”.

Quién está detrás de las amenazas a Luis Ventura

Aunque la identidad del autor aún no fue confirmada públicamente, Ventura reveló que el contenido de los mensajes forma parte de una investigación judicial en curso. Las amenazas fueron vinculadas con un grave incidente ocurrido semanas atrás: la aparición de una bala de mortero con perdigones frente a la sede de APTRA, ubicada en Balvanera.

“Juntaron las causas con aquella aparición de una carcasa de mortero en Aptra. Ahí sí hay una persona detenida de 53 años, con un prontuario por 14 muertes, exintegrante de Sendero Luminoso”, detalló el periodista, agregando que el detenido formaría parte de una célula terrorista peruana.

La amenaza de bomba y el hallazgo de un proyectil

En mayo, Ventura había dado detalles sobre la evacuación de emergencia de cuatro cuadras, desde Av. Belgrano hasta Av. Rivadavia, tras encontrarse el proyectil junto a un contenedor de basura. Gracias a cámaras de seguridad, se identificó a un vecino que colocó el artefacto en el lugar. Luego, en un allanamiento a su domicilio, se hallaron más objetos bélicos.

La División Explosivos de la Policía de la Ciudad actuó rápidamente para neutralizar cualquier posible peligro. Si bien la bala no estaba en condiciones de detonar, su tamaño y la presencia de perdigones obligaron a tomar precauciones.

Un clima de temor en el mundo del espectáculo

Esta situación no solo afecta a Ventura. Jimmy Castilhos, exmarido de Carlos Perciavalle, también denunció amenazas similares y sugirió que algunas podrían haber estado dirigidas al periodista. El clima de tensión se intensifica, y la comunidad artística y periodística se muestra en alerta por el nivel de violencia y agresividad que empieza a volverse habitual en el entorno mediático.

“No sé cuál es la causa que me quieren hacer callar. Lo relaciono con lo de Aptra, pero no tengo certezas”, expresó Ventura al aire, sin querer ahondar en especulaciones.