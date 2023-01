Gran Hermano: ¿Vuelve Coti?, el audio que ilusiona a los fans

Costanza “Coti” Romero , la última eliminada de la competencia, fue una de las jugadoras más icónicas entre los participantes de esta edición, generando varios cruces por las características de su juego y las estrategias. Es por ello que no solo sus fans sino también los amantes del "juego" la extrañan.

Al respecto, en las últimas horas comenzó a crecer la ilusión entre ellos ya que se filtró un audio del padre de la joven en donde habla de una posible vuelta, aunque sin confirmar, de la correntina a la casa más famosa del país.

¿Puede volver a entrar Coti?

Coti Romero abandonó la casa siendo la décima eliminada por el público, con un porcentaje de 67,35%, en un mano a mano con Ariel, luego de que Camila, Alfa y Daniela hayan sido salvados previamente de la placa por ser los menos votados por el público. Javier Romero, padre de la participante correntina de 20 años, aseguró -en un audio filtrado que se volvió viral en las redes sociales- que existe una pequeña posibilidad de que reingrese a la casa más famosa del país luego de una charla con la producción.

“No es ‘si se da, se da o si no, no’. Me gustaría que siga afuera, pero me dijo la productora cuando salió que el rating bajó mucho en Gran Hermano después de ella”, remarcó el padre de la participante. Sobre esta posibilidad, reconoció que desde la producción “la próxima semana verán que pasa en la casa”. “Le dijeron que esté atenta porque puede pasar cualquier cosa. Y ella vino enloquecida porque quiere entrar de vuelta”, confesó Romero.

En principio no estaría estipulado el regreso de ex participantes al programa debido a que ya se dio el regreso otros jugadores que habían sido eliminados. Juliana Díaz regresó por la votación de sus compañeros, pero fue expulsada por dar información del exterior, y por el voto del público, fueron elegidos Daniela Celis, Agustin Guardis y Lucila “La Tora” Vilar.

Ante esta posibilidad de la vuelta de una persona poco querida en la casa, habrá que ver qué reacción genera en el resto de los integrantes. La misma puede compararse con el reingreso de Cristian "U" en Gran Hermano 2011.