Pepe Ochoa, integrante de LAM (América) compartió el fragmento del momento en el que en plena transmisión de Gran Hermano en el canal de YouTube del reality, que está a cargo de Diego Poggi, Caramelo, una de las dos cachorritas que ingresaron a la casa para ser cuidadas por los participantes, se cayó a la pileta.

"Caramelo al agua. Camila dice: menos mal que me di cuenta. @Poggi y sus caras", escribió Ochoa después de que Camila salvara a Caramelo. La cachorra atravesó la cerca que la producción mandó a colocar para que, justamente, los perritos no cayeran al agua. "Menos mal que la vi, la vi adentro de la pileta", dijo Camila totalmente en shock. "Está abierto ahí", agregaron señalando la esquina de la pileta.Minutos más tarde, para tranquilizar al público que rápidamente comenzó a comentar en Twitter el episodio, Poggi publicó un video que mostraba a las dos cachorras jugando entre ellas. "No se cayó a la pileta, se cayó en el escalón. No pasa nada. Las perritas están bien", indicó el conductor del envío en la plataforma.

"Prueba de vida de CARAMELO. Los perritos están bien, todos tranquilos. Acá te dejo el video #GranHermano por si le querés hacer RT", pidió Poggi, quien volvió a aclarar que en la casa de Gran Hermano hay veterinarios a disposición.