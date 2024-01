Gran Hermano: un participante confesó una infidelidad

En LAM ¿Una ex Gran Hermano y el hermano de Tini Stoessel tienen un romance?

La infidelidad la contó ante sus compañeros. Fue poco antes de ingresar al reality de Telefé. “Descubrí cosas de él de hacía un mes. Me cag… con un compañero de laburo de él, que es militar de Fuerza Aérea. Y antes de entrar lo perdoné, no me quería ir mal. Y después, cuando estuve acá adentro, empecé a recordar palabras y cosas”, contó.