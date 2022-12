Gran Hermano: Sol Pérez estalló de furia en pleno debate e interrumpió a Santiago Del Moro

Todo ocurrió luego de que mostraran, en el debate, los saludos de los familiares de los participantes. Los hermanitos fueron llamados uno por uno al confesionario y vieron videos de sus seres queridos deseándoles felices fiestas y mandándoles fuerzas. No hubo uno solo que no terminara llorando.

Sin embargo, hubo uno que llamó la atención y fue el saludo para Marcos. Su padre le deseó "que Dios y la virgen te protejan" y eso generó un debate en el piso de Gran Hermano.

gran hermano.jpg

Ceferino Reato y Laura Ubfal comenzaron a pelear y eso desencadenó las carcajadas del resto de los panelistas, entre ellos Sol Pérez.

Estas risas no fueron bienvenidas por los televidentes que entendieron que la chica del clima se estaba burlando de la religión de Marcos y se armó.

Al volver al aire, Sol Pérez ya había leído las criticas que le hicieron en las redes y se despachó con furia. "Santi, ¿puedo aclarar algo, dos segundos?", interrumpió la rubia a Santiago del Moro.

Con la autorización del conductor, Sol empezó con su descargo.

"Para toda la gente que está del otro lado. Nos estábamos riendo porque es una noche cargada. Estaban discutiendo Laura y Ceferino, y yo me reía de eso. Jamás me reiría de la religión de nadie. Soy súper creyente. Creo en Dios, en la Virgen, en Jesús. Tengo tatuada la palabra 'amén'. No me da vergüenza decirlo", cerró indignada. Mirá el video.