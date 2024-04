Gran Hermano se enfureció con los participantes y aplicó una severa sanción: quiénes quedaron nominados

Sin embargo, después de reiteradas advertencias sobre el cuidado de la casa, la higiene de los espacios y los continuos complots, Gran Hermano se cansó y una vez culminado el proceso de votación, reunió a todos los jugadores para hacer un contundente comunicado que culminó con una drástica decisión.

El enojo de Gran Hermano

“Lo que voy a decirles, quizás, no les guste pero hay muchas cosas que a mi tampoco me están gustando. No me gusta que maltraten mi casa, que limpien mal y poco, que vivan acá como si no les importaran los más mínimos cuidados. A esta casa, señores, deben tratarla como si fuera la de ustedes. Es decir, respetándola, cuidándola y honrándola”, les manifestó el Big con un tono firme, dejando a la vista su enojo.

Acto seguido, Gran Hermano sumó: “Me llena de preocupación y angustia observar cómo los alimentos se descomponen en los placares del dormitorio. Ojalá puedan reflexionar sobre cuestiones tan elementales y necesarias como la solidaridad, el compañerismo y la empatía. Tampoco me gustan las faltas de respeto o los agravios descalificadores u ofensas que no hacen más que manifestar desprecio por el prójimo”. “No lo voy a permitir”, sostuvo.

“Y no me gusta que, a pesar de mis numerosos avisos para que jueguen según lo indica el reglamento continúen transgrediendo normas como la del complot”, les remarcó sobre la dinámica que manejan los jugadores durante la semana mientras se preparan para nominar en el confesionario.

Los nominados

Una vez que explicó cada uno de los motivos de su molestia, Gran Hermano les comunicó que a pesar de la placa conformada por Martín Ku, Coty, Manzana y Emmanuel, quedarían todos nominados excepto Bautista por ser líder de la semana a modo de castigo de cara a la gala mixta de eliminación que se realizará el domingo 21 de marzo.

Además, el dueño de la casa le hizo saber al integrante de Los Bro que no podría utilizar su beneficio para subir ni bajar a nadie de la placa como suele ser habitual en el reality.

FUENTE: Clarín