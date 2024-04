Se supo qué le pasó a Furia de Gran Hermano con su salud que preocupó a todos

Según informó Santiago del Moro, a Furia le salieron mal unos estudios adentro de la casa y eso obligó a la producción a sacarla para ampliar sus estudios.

"Tengo que cuidar mi salud. No quiero asustar a nadie. Parece que hay algo que salió mal y que hay que o descartar o confirmar. Puede ser algo grave o algo tranqui", contó Juliana en el confesionario, en diálogo con Santiago del Moro.

Pese a la preocupación, Furia quiso aprovechar para hacer una estrategia con su salida y anunció: "Quieren eliminarme del juego, asique la idea es decir que voy a eliminar la casa por mi salud".

"Más allá de lo que tenga, sea grave o no, yo no me quiero ir. Me quiero quedar hasta la final. Dejé todo en mi vida para estar acá adentro", sostuvo la participante