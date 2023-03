Gran Hermano: entre lágrimas, Marcos reveló su gran secreto: "No podía..."

Lucila le dijo: “¿Tenías como una anorexia nerviosa? Todo por nervios, ¿no?”. El galán de “Gran Hermano” explicó: “No. Era como que no podía digerir las comidas. Fue por un montón de cosas. Fueron como varios años complicados y…”. En medio de esa frase, Marcos se puso a llorar, de manera desconsolada, haciendo que Lucila interviniera para darle todo su apoyo y contención en ese difícil momento.

Lucila le dijo: “Vos sos una persona hermosa, con tanto amor y cero odio. Ojalá que puedas ver lo gigante que sos con tu poca edad y todo lo que pasaste”. La joven le confesó a Marcos que había tenido prejuicios con él: “Yo cuando te conocí pensé: "No puede haber una persona así, tiene que ser un personaje" Fue lo primero que pensé y después me di cuenta que vos sos así”.

Georgina Barbarrosa se defendió sobre sus dichos hacia Marcos

La conductora y sus panelistas dieron a entender que se dormían con la lentitud de Marcos y su hermana a la hora de hablar frente a las cámaras, por eso en las redes sociales la acusaron de ser discriminadora con las personas del interior de Argentina.

Georgina salió a defenderse: “Quiero hacer una aclaración porque me han escrito en las redes. Nosotros ayer hicimos un chiste con Marquitos y con la hermana, sobre los tiempos televisivos. Porque demoraron mucho en tomar una decisión. Entonces, hicimos el chiste de que estábamos durmiendo”.

La conductora remarcó: “Nunca en la vida hicimos bullying. Ni permito que se haga bullying. Lo detesto. Yo no estoy en contra de Marcos. Y a mí nadie me baja línea de nada. Somos libres de decir lo que se nos da la gana”.

Y agregó: “No tengo nada en contra de la gente del interior. Tengo mi casa en Córdoba, no la tengo afuera del país. Amo mi país. Fui a Salta millones de veces. Jamás me metería con Marcos y con su hermana. En las redes me mataron y jamás en la vida he hecho bullying. Fue un chiste. Estamos en un límite muy finito. No se puede hacer humor”.