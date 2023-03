Gran Hermano: la Tora habló de su adicción al sexo: "Ahora estoy..."

La Tora reconoció: “Nacho es un potro y yo estoy hasta las manos con Nacho. Es muy atento, muy bueno y muy humano”.

Sin embargo, tras esa confesión, Lucila sorprendió a todos al declarar: “No tuvimos sexo Nacho y yo en la casa. Para los dos estaba muy claro que ahí, no. No queríamos mostrar eso en ‘Gran Hermano’. No queríamos mostrar eso para todo el país”.

"La Tora" se animó a responder las preguntas del público: "Nunca tuvimos sexo con Nacho"

Luego la joven habló de su adicción al sexo y remarcó que ya es un problema superado en su vida: “Mi adicción al sexo fue hace como cuatro años. Ahora, estoy bien”.

La Tora y su regreso a Gran Hermano

Lucila habló de su cambio de actitud al volver a la casa: “Yo cambié mis formas porque al estar afuera me di cuenta de que la gente quería algo más tranquilo, quería que no confrontara. Yo respiraba 28 veces para no saltar en ciertas situaciones. Y cuando veía que no lo podía controlar, iba al psicólogo”.

La Tora reconoció que, en su retorno a “Gran Hermano”, incluso cambió su actitud con Alfa, al darse cuenta que había sido manipulada por Coti: “Resulta que yo me enfrenté a Alfa por lo que le había dicho a Coti, sobre el tamaño de su pene, pero después la vi a ella diciendo que eso fue mentira, que sí, que no. Así que yo sentí que ella, la misma persona que me lo había contado, después decía que no le había molestado. Y yo me había agarrado ese tema como propio, ¿entendés?, pero esa no era mi guerra”.