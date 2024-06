Gran Hermano: Furia y Emmanuel vs Martín y Bautista, quiénes dos quedaron para la eliminación

Abloquelados, Juliana y el estilista llegaron a la comida de nominados decididos a apuntar con todo contra El Chino y el uruguayo. “No vamos a llegar a los griteríos como capaz quieren alguno que otro”, señaló la entrenadora, que se pintó unos bigotes para el momento. “Lo más importante es que no te salte la térmica”, la provocó él, en una discusión de dos que tuvo picantes intervenciones de sus aliados en el juego.

“Capaz me salta la térmica como a vos el otro día. No resistís un archivo. Hablamos de infieles porque te usan por estrategia. Sensualizar a los compañeros y enamorarlos, como así hizo con Emmanuel todo el tiempo y después quiso hacerlo conmigo”, comentó ella. “Estás todo el día hablándole mal a la gente y faltándole el respeto”, continuó Martín, firme en su decisión de que ella se enojo y mantenerse tranquilo sin alertarse.

Picante charla en Gran Hermano

En medio de esa discusión, apunto hacia Emmanuel. “Yo entiendo todo, pero esto que estás haciendo, cuando salgamos afuera...”, señaló, dirigiéndose al cordobes, mientras Furia aprovechaba y lo llamaba “manipulador”. En ese momento intervino Bautista. “Este es un partido que se juega afuera y uno capaz se enrosca en la locura de esto y las cartas están más hechadas que lo que uno cree”, señaló, pero la exdoble de riesgo tampoco lo toleró. “Yo no estoy loca. Yo no pienso mal. Dijiste que uno se enrosca en la locura”, lo pinchó, mientras él negaba llamarla así.

En la línea de las discusiones que venían manteniendo, la jugadora insistió. “Llevarte todo por delante cuando ya tenés todo ganado y no estás pensando en el resto se llama acumular abundancia. Me parece que un poquito de respeto me tenés que tener”, expresó, mientras comían pastas y buscar dar sus mejores argumentos para perjudicar a sus contrincantes.

Emma aprovechó ese momento para quejarse sobre Los Bros y aludió especialmente al cantante charrúa. “Estoy harto de que se me caguen de risa”, dijo, mientras su compañero no lo toleraba. “Me voy a reír para siempre, papá” , lo cruzó. Al final, a la hora de las definiciones ellos dos fueron los que tuvieron buenas noticias en la gala.

Gran Hermano definirá quién se va entre Furia y El Chino

Apenas Santiago del Moro le dio inicio al programa adelantó que habría un desdoblamiento de la eliminación, pero buscó aclarar que para que no haya especulaciones que las lineas para votar cerraban para todos al mismo tiempo y que no iba la gente a continuar votando hasta el día siguiente.

El primero recibir las buenas noticias fue el peluquero, quien con 0.8% en una votación que el conductor aclaró que había batido un nuevo récord, quedó lejísimo de estar en riesgo. Unos minutos después le tocó a Bautista saber que seguía en la competencia, por una cifra aun menor que su compañero de 0.1%. Pero no fue la única novedad que recibió.

El animador le propuso que Denisse, su novia, tenga un nuevo ingreso para tener una falsa boda y él aceptó de inmediato. ¿Podrá tener a Martín como su padrino, a su lado, o le tocará a Furia ser una de las invitadas del casamiento?