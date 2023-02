Gran Hermano: filtran un video que podría dejar a Romina afuera de la casa

Todos sus compañeros la escucharon y observaron, pero los gestos de burla no tardaron en llegar, especialmente por parte de Romina. Un clip de la exdiputada burlándose de Camila se volvió viral en las redes y cientos de personas manifestaron su indignación.

En aquel momento, Romina estaba de mal humor y angustiada por su fuerte pelea con Walter "Alfa" Santiago. Por esta razón, le costó mucho mantener una sonrisa mientras escuchaba la performance de su compañera. La exdiputada no solo dejó ver su cara de hartazgo, sino que además la imitó.

Una vez que Camila terminó de cantar, les permitió a sus compañeros sentarse a tocar el piano. Cuando fue el turno de Romina, ésta hizo un gesto burlón con la lengua hacia afuera, imitando las caras que Camila hace cuando toca el instrumento. Los televidentes se tomaron muy a mal esta broma de Uhrig y la destrozaron en las redes.

"Es una piola bárbara, ya se le está cayendo la careta", comentó una usuaria de Twitter. "Qué lástima Romina, con esto no te estás dando cuenta que restás y te van a empezar a odiar solo por que 'Alfa' te hizo enojar", observó otra persona, mientras otros manifestaron su admiración por la buena energía que Camila irradia en la casa.

Romina y Walter "Alfa" formaron una fuerte amistad desde que entraron a la casa, pero una reciente pelea parecería haber terminado su vínculo par siempre. Todo comenzó cuando, de repente, el hombre de 61 años acusó a Romina de estar utilizando a sus tres hijas pequeñas para dar lástima y así ganarse el cariño del publico, ya que en varias ocasiones, la exdiputada lloró hablando sobre lo mucho que extrañaba a las niñas.

Todos los participantes de la casa saben que para Romina, sus hijas son un tema muy sensible. Sin embargo, "Alfa" la acusó de mala madre y de usarlas para victimizarse: "Con lo que vos te estás haciendo contra es con el tema de tus hijas. Como de víctima porque extrañás a las chicas…se ve cuando te pones a llorar y mostrás la foto”, le señaló.

Inmediatamente, Romina se quebró en llanto y le respondió: "Yo no me meto con tu hija ni con tu nieta, todo lo que dije de vos te lo dije en tu cara y lo hablamos acá. Tengo tres hijas chiquitas y vos no sabes por qué estoy acá y no te lo voy a decir". "Alfa" insistió en que no le creía y Romina agregó, furiosa: "Te estás yendo al carajo, porque yo no expongo a mis hijas, no las utilizo. Pongo la foto para que mis hijas vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”. Finalmente, se largó a llorar desconsoladamente en la cocina, mientras Julieta Poggio y Daniela Celis intentaban calmarla.