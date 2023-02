Un ex participante de Gran Hermano apuntó fuerte contra la producción

Juan Reverdito de " Gran Hermano 2022" es probable que sea uno de los más recordados de la actual temporada, aunque no siempre por buenas cosas. El ex participante fue eliminado rápido tras ser protagonista de distintos conflictos con sus compañeros, pero quiere seguir trabajando en el mundo del espectáculo. Esto podría ser impedido por Telefe, según lo que expresó en su cuenta de Instagram.

El taxista abrió su cuenta para que le consulten distintas cosas. "¿Por qué no vas a los debates o los programas de los exs?", fue una de las que le llegó. Allí, Juan aprovechó para sincerarse: "Porque no me invitan, jaja. Tan simple como eso". De todos modos, no se detuvo allí y tuvo palabras más directas sobre la producción de "GH". "Así estamos. Hay gente que garpa más que otra o tienen sus preferidos, tan simple como eso. Estoy muy tranquilo", explicó ante la idea de que aparece Agustín y él no.

Por último, Juan de " Gran Hermano" explicó que nunca preguntó por qué no lo invitaban para participar de las galas. Cabe mencionar que el ex participante tuvo varios conflictos afuera de la casa más famosa del país, como ocurrió con Martina. Ambos viajaron a Uruguay pero él denunció una estafa, algo que su ex amiga descartó por completo e incluso lo cuestionó por ir sin dinero al país vecino.

Como si fuera poco, el taxista quiere ampliar su campo laboral y pretende sumarse a la obra "Sex". Ante esa idea, compartió una serie de fotos muy subidas de tono en donde se lo ve completamente desnudo en sus redes sociales. Mientras tanto, disfruta de su fama gracias a " Gran Hermano" y hasta logró que la hinchada de San Lorenzo cante contra Alfa, su gran rival en la competencia.