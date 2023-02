Gran Hermano: tras pelearse con Alfa, Romina tomó una drástica desición

El tuitero @GxxDiego capturó el momento en el que a través de Pluto TV, Walter le manifestó a Camila su desagrado sobre quien fue cómplice durante estos tres meses de programa y la acusa de confabular con el resto para ponerlos a su favor: "No viste que ya Juli no me saluda, hoy a la mañana Dani no me saludó. Hacen causa común enseguida. No tengo ganas de arruinarme otro día por culpa de otros".

Camila fue sorprendida por Alfa con un desayuno y mientras lo comía, escuchaba su sentir y le manifestó: "Vos me dijiste una vez: 'Si te pueden dar, te van a dar'. Bueno, Alfa, te quieren dar. No digas nada". Sin embargo, Walter no se detenía y siguió destruyendo a Romina por sus acciones para manifestar que extraña a sus tres nenas: "No te pongas en el papel de víctimas porque hay un montón de mujeres que van a decir: esta tipa tiene hijos y está haciéndose la víctima. Listo". "¡Ya está, ya está! Lo único que te voy a decir es Alfita, vos tranquilizate", comentó Camila .

"¡Yo estoy re tranquilo! Pero me di cuenta de cómo usa a la gente, usa mucho a la gente, es muy política", disparó filoso Alfa contra Uhrig. Por su parte, Camila prefirió no hacer comentarios al respecto, pero le dio a entender a su compañero que supo a qué se refirió durante esa pelea con Romina que aún no ha sido vista: "Yo sé lo que quisiste decir".

Walter no paraba de hablar contra la exdiputada y reveló el motivo por el que le soltará la mano de ahora en más dentro del programa: "Otra cosa, si yo hablo con vos y te digo: 'Cami, a mí me parece que vos te equivocaste en esto'. Vos no empezás: 'Nacho, Marcos, Julita, Daniela', no, yo estoy hablando con vos. Tiene esa costumbre y ya me cansó", con lo que le recordó la forma en la que Uhrig enfrentó a Camila junto a Julieta tras la prueba del líder esta semana, en la cual resultó ganadora la rubia .

Alfa expuso la forma en la que lee las jugadas de Romina: "Creo que es la más jugadora de todos, con la comidita, con esto... Entonces, voy a hacer mi vida, si me tengo que el domingo, me voy el domingo, si me tengo que ir el otro domingo, me iré el otro domingo, pero ya me aburrí".

Según los dichos de Santiago, pareciera que en la última discusión que tuvo con Uhrig, Alfa le habría manifestado que si tanto le afectaba el tema de estar lejos de sus hijas, capaz debía decidir abandonar la competencia: "La verdad es que no me interesa y lo que dije, se lo dije para dar una mano, no para lastimar. Si vos te pasás llorando por el chanchito, te voy a decir 'boluda, salí y andá con el chanchito, si no estás en una cárcel, no estás cumpliendo una condena y tampoco estás trabajando, porque si me dijeras que estás con un contrato de trabajo... Bueno, acá estamos viviendo a cuerpo de rey, en una casa de quinta, con pileta, con la nevera llena y riéndonos todo el día, no nos victimicemos'. Eso de la causa común: ella enseguida maneja a todos, enseguida busca aliados".

"Yo sé que vos lo quisiste decir como que todos tenemos algo que perder y vinimos acá", contestó Camila. "Pero más bien, pero vos no estás con la foto así. Basta, ya está", opinó Alfa sin filtros. "Yo te entendí, Alfa", agregó Lattanzio sin detalles. Para finalizar, Alfa comentó cómo imagina su salida del reality y en el futuro no están Romina, Daniela y Julieta: "Mis únicos amigos acá adentro van a hacer Nacho y vos, lo tengo bien claro. Las únicas personas que yo quiero seguir conociendo, que quiero que formen parte de mi vida, son Nacho y vos".