Gran Hermano: el séptimo eliminado, despedido entre abrazos

Al momento de dialogar con los nominados, Daniela confesó: “Me encantaría quedarme. Si me voy, feliz porque sé que se cierra una puerta pero se abren muchas. Igual confío en la gente, y no me quiero ir”. En su turno, Nacho agregó: “Estoy con más ganas de quedarme que de irme, pero estoy tranquilo, mi juego fue transparente, siempre que tuve que hablar con alguien lo he hecho”. Y por último, Alfa comentó: “Pienso que soy acá el mismo que soy en mi vida, y se está complicando la convivencia para mí, creo que puedo ser más importante para el juego afuera, que acá adentro”.