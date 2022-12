Gran Hermano: el desagradable comentario de Agustín sobre Lali Espósito

Asimismo, agregó: "¡Qué buena está!". Varios usuarios criticaron a Agustín por su comentario: "De verdad que derrapó mal con ese comentario. Ese es el verdadero 'Frodo'", "Este pibe es repugnante. Un degenerado total. ¿Cuántos comentarios más de ese estilo va a tirar sobre las mujeres? Ya derrapó el otro día con Julieta, ahora esto de Lali… El encierro lo está haciendo mostrar su verdadera cara. Es un machirulo cualquiera. Un asco. Canceladísimo"; "Cada vez que abre la boca este pibe con esos comentarios me genera un rechazo extremo. Se me estremece la piel. Cuando esta al lado de Juli y de la manera que la mira, (perdón) pero me asco".

Durante la gala de nominación en Gran Hermano (Telefe), Santiago de Moro puso al aire un momento en el que Agustín Guardis habla con Alexis El Conejo Quiroga y le cuenta de su interés amoroso por Julieta Poggio. Pero sus comentarios fueron subidos de todo y generaron polémica en las redes sociales.

Si bien en Twitter se hincha por el shippeo entre Marcos y Julieta, debido al acercamiento que los jugadores han tenido en la casa desde que entraron a jugar a pesar de que ella tiene novio afuera, Agustín vio que allí no pasaba nada y decidió expresar su plan para conquistar a la joven apodada Disney. Pero las palabras que utilizó no fueron bien recibidas en el mundo 2.0.

Lee más: La sugerente foto con la que Tini Stoessel felicitó a De Paul

“Que linda que está esta piba. Debe ser muy bueno lo que hace.... Debe ser una guarra, en cualquier momento la encaro de una, ya fue. Me cansé. Se me está terminando la paciencia, me cansé de ser respetuoso. Es hermosa, me calienta que sea así. No estaría con una mina así en pareja, pero para estar un rato sí”, lanzó Frodo ante la mirada perdida de El Conejo.Pero su apreciación no terminó ah, el analista político siguió: “Tiene el mejor andar de la casa, que linda y si no la mando a placa”. “Que linda que está esta piba. Debe ser muy bueno lo que hace.... Debe ser una guarra, en cualquier momento la encaro de una, ya fue. Me cansé. Se me está terminando la paciencia, me cansé de ser respetuoso. Es hermosa, me calienta que sea así. No estaría con una mina así en pareja, pero para estar un rato sí”, lanzó Frodo ante la mirada perdida de El Conejo.Pero su apreciación no terminó ah, el analista político siguió: “Tiene el mejor andar de la casa, que linda y si no la mando a placa”.

Previamente, había hablado sobre Poggio frente a Marcos, quien ignoró sus palabras. Rápidamente, en las redes se hicieron eco de la situación y, mientras algunos afirmaban que se trataba de una estrategia desestabilizadora, otros se indignaron por el nivel de machismo en su tono.