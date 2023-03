Gran Hermano: el polémico mensaje de Santiago del Moro a horas de la final

El referente de Telefe agregó un gran agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron: “162 días en vivo las 24 horas. Aplausos para producción, arte, vestuario, técnica y contenido”.

Por supuesto, esas palabras generaron muchísima polémica porque muchos malvados cibernautas le preguntaron a Santiago del Moro si incluía en esos agradecimientos a Marcelo Corazza, el productor de “Gran Hermano” acusado de abuso de menores, pero el conductor evitó responder.

Lo que había dicho Santiago del Moro sobre Marcelo Corazza.

Apenas se conoció la detención del productor de “Gran Hermano”, el conductor dijo: “Hoy me toca salir a hablar de… bueno, el canal ha emitido un comunicado con respecto a un trabajador que está hace más 20 años, que es el señor Marcelo Corazza”.

Y agregó: “La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito”.

El mensaje de Santiago del Moro por la situación de Marcelo Corazza - Gran Hermano 2022

Santiago fue contundente: “Si obviamente una persona es acusada, tiene todo el derecho a defenderse. Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes. Le estuve preguntando recién a los compañeros del canal. Ellos están en shock también, imagínense tantos años trabajando acá”.

Del Moro reconoció: “No quería salir y leer ese comunicado tan frío (en referencia al comunicado oficial de Telefe). Obviamente que la empresa lo tiene que hacer, imagínense que tenemos las mismas dudas que ustedes y tenemos que esperar a que él pueda declarar en el día de mañana (por hoy). No tenemos más que decir. Con los chicos, no. Ni ayer, ni hoy ni nunca. Es un tema que me toca mucho. No por cuestiones personales directas sino porque me ocupa”.