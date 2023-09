Gran Hermano 2023: con un cambio clave para el juego, anunciaron cuándo vuelve el reality

Pantalla nacional El Bailando 2023 la rompe en su debut y le gana a Got Talent Argentina

El conductor estuvo como invitado en el streaming Fuera de Joda junto a los ex participantes Julieta Poggio , Daniela Celis , Nacho Castañares y "La Tora" Villar y contó nuevos detalles sobre la vuelta de la casa más famosa del país a la televisión argentina.

En primer lugar, Del Moro contó que el casting para Gran Hermano comenzó hace 15 días. "En estos días empiezan a llamar a los chicos que estén pre seleccionados. Hay mucha gente anotada y una vez que los tienen empiezan a armar los perfiles", detalló.

Por otro lado, reveló una increíble novedad y contó que en nueva temporada, para no tener conflictos con los gritos del exterior, habrá gritos falsos que harán que los jugadores no puedan distinguir entre información real o no.

“Para este año logré que haya gritos. Va a haber gritos más allá de lo que haga la gente. Falsos que se van a sumar a los de siempre. Nadie va a saber qué grito es posta y cuál no es”, reveló Santi del Moro sobre el Gran Hermano próximo a estrenarse en la pantalla de Telefe y Pluto TV.

Santiago De Moro reveló cuándo comienza Gran Hermano 2023

“No se pone la fecha porque pueden ser días antes o días después. No se le pone número pero vuelve los primeros días de diciembre”, anunció Del Moro durante el streaming. "El estudio para este año será el doble de grande, la casa no. Así que entrará el doble de gente", reveló el conductor.

Cuántos jugadores participarán de Gran Hermano 2023 y cómo anotarse

"Pueden ser de 18 participantes o más, esta abierto al mundo, Gran Hermano elige", detalló Del Moro en diálogo con los ex participantes del reality.

Las personas que quieran participar del ciclo de Telefé deberán cargar un video de presentación, que no dure más de dos minutos. Luego, completar el formulario con datos personales, redes sociales y vivencias.

La producción de Telefe lanzó la convocatoria para una nueva edición de Gran Hermano, bajo el slogan "Te estamos buscando".

Allí, habrá preguntas como: ¿Cuál es la palabra que mejor define tu personalidad?; ¿Qué cosas sentís que aún tenés pendientes por realizar?; ¿Por qué querés entrar en Gran Hermano?; En caso de ganar el premio, ¿para qué lo usarías?; etc.

El único requisito mencionado para la inscripción es ser mayor de 18 años. Por lo pronto, el canal no informó si hay otras limitaciones que se interpongan en el avance del casting hasta el ingreso.