Gran Hermano 2023: estos son los 22 participantes

Federico Farías (24)

Federico es de Tucumán y contó que le dicen “ManzanaSK” o “Big Apple”, y que vive en Buenos Aires con su perrito gracias a que logró un hit de RKT Cumbia que tiene millones de vistas en TikTok. “Es muy emocionante este momento para mí”, dijo Fede al momento de ingresar a la casa y recitó las estrofas de uno de sus temas.

federico farías.png

Zoe Bogach

Se presentó diciendo que no le gusta trabajar, estudiar y que la mantiene su papá. También aclaró que ella "está para el show" y que le gustaría ser como su mamá que viaja y va al gimnasio. Zoe reveló que vive en Recoleta, que le preguntan si es Barbie. Además, contó que desconoce absolutamente todo acerca de las tareas domésticas ya que toda su vida tuvo personal que lo hizo por ella.

zoe bogach.png

Alan Simone

Chivilcoy, no terminó la escuela, repitió dos veces y lo mandaron a trabajar. Trabaja en el campo con su viejo. Tranquilo y siempre trata de llevarse bien con la gente.

Alan Simone.png

Isabel Denegri

una de las primeras mujeres cinturón negro del país. No podría estar con un hombre celoso, no tengo verguenza, no tengo modestia y no tengo culpa.

Isabel llegó a Gran Hermano desde La Plata definiéndose como “una diva anónima”, una “borracha conocida” y “una abuelita diferente”. Es cinturón negro en tae kwon-do, somelier, y reveló que “la van a amar cuando cocine” y que planea que su cerrera continúe “en la calle Corrientes”.

Isabel Denegri.png

Lisandro Navarro

Este joven de 35 años entrena, cocina y es asesor financiero. Se separó tras descubrir una infidelidad porque es “muy transparente”. Le gusta entrenar y cuida mucho su cuerpo, pero se definió como “muy desordenado”.

lisandro navarro.png

Rosina Beltrán

Esta uruguaya se definió como “muy impusiva, frontal y sin filtro”. Contó que está soltera, y mostró un tatuaje que tiene en sus labios con la palabra éxito, como un preludio de lo que será su paso por la casa.

rosina beltrán.png

Martín Hu

Se define como un “argenchino” y “muy competitivo”. Asegura que es muy amigable y que tiene una estrategia de “jugar para afuera”. “Estaría buenísimo que entre un chino a la casa porque no pasó nunca en la historia de Gran Hermano”. Deja una novia afuera de la casa que confía en él.

Martín Hu.png

Lucía Maidana

Es jugadora de fútbol y tiene nueve hermanos que la fueron a despedir al estudio de Gran Hermano. Está en pareja hace tres años con Virginia y es “muy buena en sacarle la ficha a las personas”. A esta oriunda de Salta, que conoce a Marcos Ginocchio, “no le gusta la falta de respeto”.

Lucía Maidana.png

Axel Nicolás Klekaylo

Es de Apóstoles, Misiones, pero vive en Posadas, la capital provincia y se define como “un poco tímido” pero también como “gatito amoroso”. No le gusta trabajar, y contó que se mudó con varios amigos a Posadas, por lo que siente que “ya vivió un Gran Hermano”. Se definió como un chico sano que nunca consumió drogas y dijo "voy a dar un muy buen ejemplo en la tele".

Axel Nicolás Klekaylo.png

Denisse Belén González

Es oriunda de Chubut pero estudia abogacía en Buenos Aires. La joven se definió como una 4X4. "Me encanta pescar, me encanta hacer asados y el aire libre", dijo. La joven aseguró que es muy coqueta y que se maquilla "hasta para abrirle al delivery".

denisse.png

Emmanuel Bitch

Es oriundo de córdoba y está casado hace años con Nico, un militar. El joven es colorista pero reconoció "lo que más me gusta hacer es cantar y bailar música pop".

emmanuel bitch.png

Agostina Spinelli

Es policía, vive en San Fernando y tiene una hija de 16 años, pese a lo cual se fine como “muy llorona”. "Me enojo lloro, estoy feliz lloro", dijo. La joven viene de un largo linaje de policías y se que4jó porque "hoy un delincuente tiene más derechos que un policía".

agostina spinelli.png

Williams López

Llegó vestido de gaucho desde un pueblito de 20 habitantes de Olavarría llamado Santa Brisa aunque nació en Corrientes. Le gusta hacer cosas todo el tiempo para no estar “encerrado y aburrido”. No tiene estrategia, pero asegura que “se le va a ocurrir una”.

williams lópez.jpg

Carla Destéfano

Oriunda de Villa Adelina es abogada pero no ejerce y en cambio se dedica a la venta de ropa. Reveló que le detectaron cáncer de mama y fue ahí que conoció a su pareja, Huguito. "Lo conocí en mi peor momento", dijo. Es mamá de cuatro hijos.

Carla Destéfano.png

Nicolás Grosman

Es de Ramos Mejía y dice ayudar a las personas a mejorar su vida como coach. Se considera un motivador, aunque dijo que está dispuesto a mentir, a actuar y a desplegar todas sus habilidades histriónicas con tal de ganar.

nicolás.png

Juliana Scaglione

Considera que intimida a quienes la conocen por primera vez. Es deportista, entrenadora y creadora de contenidos. Su apodo es “Furia” porque era doble de riesgo y llegó a tirarse de un piso 21 en Puerto Madero. Tuvo dos parejas mujeres y dos hombres y es muy romántica y asegura que es graciosa. “Tengo dos opciones que son triunfar y ser espectador, y yo no vine a ver a nadie”.

juliana.png

Joel Ojeda

Azafato, nunca tuvo sexo en un avión, Hace mucho que no está enamorado de alguien. "Mi droga sana es la adrenalina de hacer algo distinto", dijo.

joel ojeda.png

Flor Cabrera

Es modelo Curvy, diseñadora y productora de modas. "Hace muchos años que quería ser modelo y siempre tuve otro tipo de cuerpo, no soy hegemónica como otro tipo de chicas", reveló.

Flor Cabrera.png

Hernán Ontiveros

Es de Río Cuarto, Córdoba. Se definió como "un alambre, sirvo para todo". Reconoció que le cae bien a la gente y que ayuda a todos. "Después se van a dormir conmigo", afirmó.

Hernán Ontiveros.png

Catalina

Es pediatra y se define como una líder nata, en toda su vida fue nómade y tuvo muchas escuelas. "Salí con un campeón del mundo y me gusta subir fotos hot", afirmó. Es botinera y dice que salió con todo el plantel de Talleres.