lunes 2 de febrero 2026

Música internacional

Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores

Este año se celebró la 68va edición de estos premios internacionales. Bad Bunny fue la gran estrella galardonándolo como el artista de la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hace unas horas se ha celebrado la gala de la 68ª edición de los Premios Grammy 2026, una noche histórica para la industria que ha alzado a Bad Bunny como el artista de la noche.

El puertorriqueño se ha hecho con el Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y otros premios, incluyendo Mejor Álbum de Música Urbana y Grabación del Año por “DtMF”. La gala ha sido de lo más diversa, destacando por la variedad de estilos premiados, desde Kendrick Lamar y SZA logrando reconocimiento en rap y grabación, hasta Olivia Dean como Mejor Artista Nueva y Billie Eilish con Canción del Año.

En el ámbito del rock, metal, alternativo y electrónico, varios nombres relevantes también brillaron en los Grammys: Nine Inch Nails ganó el Grammy a la Mejor Canción de Rock por “As Alive as You Need Me to Be”; Turnstile fue una de las grandes sorpresas al llevarse Mejor Álbum de Rock por Never Enough y también el premio a Mejor Interpretación Metal con “Birds”.

image

Por su parte, Tame Impala obtuvo el Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica con “End of Summer”, subrayando su capacidad para cruzar fronteras estilísticas entre el rock psicodélico y la música electrónica. la noche fue especialmente histórica para The Cure, que ganó tanto Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Alone” como Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World, un momento para la historia para la emblemática banda británica.

Grammys 2026: todos los ganadores

Álbum del Año

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Canción del Año

Billie Eilish – Wildflower

Grabación del Año

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Artista Revelación

Olivia Dean

Mejor Álbum Pop Latino

Natalia Lafourcade – Cancionera

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Mejor Álbum Pop

Lady Gaga – Mayhem

Mejor Interpretación Pop

Lola Young – Messy

Mejor Interpretación Pop a Dúo

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

FKA Twigs – Eusexua

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

Tame Impala – End of Summer

Mejor Grabación de Dance Pop

Lady Gaga – Abracadabra

Mejor Álbum Rock

Turnstile – Never Enough

Mejor Interpretación Rock

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes

Mejor Canción Rock

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Mejor Interpretación de Música Alternativa

The Cure – Alone

Mejor Álbum de Música Alternativa

The Cure – Songs of a Lost World

Mejor Interpretación R&B

Kehlani – Folded

Mejor Interpretación R&B tradicional

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Mejor Canción R&B

Kehlani – Folded

Mejor Álbum R&B Progresivo

Durand Bernarr – Bloom

Mejor Álbum R&B

Leon Thomas – Mutt

Mejor Interpretación Rap

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips

Mejor Interpretación Rap Melódica

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Mejor Canción Rap

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off

Mejor Álbum Rap

Kendrick Lamar – GNX

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

Huntr/x – Golden

Mejor Videoclip

Doechii – Anxiety

Mejor Película Musical

John Williams – Music by John Williams

Fuente: MUZIKALIA

