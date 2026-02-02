Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores

Hace unas horas se ha celebrado la gala de la 68ª edición de los Premios Grammy 2026 , una noche histórica para la industria que ha alzado a Bad Bunny como el artista de la noche.

El puertorriqueño se ha hecho con el Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y otros premios, incluyendo Mejor Álbum de Música Urbana y Grabación del Año por “DtMF”. La gala ha sido de lo más diversa, destacando por la variedad de estilos premiados, desde Kendrick Lamar y SZA logrando reconocimiento en rap y grabación, hasta Olivia Dean como Mejor Artista Nueva y Billie Eilish con Canción del Año.

En el ámbito del rock, metal, alternativo y electrónico, varios nombres relevantes también brillaron en los Grammys: Nine Inch Nails ganó el Grammy a la Mejor Canción de Rock por “As Alive as You Need Me to Be”; Turnstile fue una de las grandes sorpresas al llevarse Mejor Álbum de Rock por Never Enough y también el premio a Mejor Interpretación Metal con “Birds”.

image

Por su parte, Tame Impala obtuvo el Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica con “End of Summer”, subrayando su capacidad para cruzar fronteras estilísticas entre el rock psicodélico y la música electrónica. la noche fue especialmente histórica para The Cure, que ganó tanto Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Alone” como Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World, un momento para la historia para la emblemática banda británica.

Grammys 2026: todos los ganadores

Álbum del Año

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Canción del Año

Billie Eilish – Wildflower

Grabación del Año

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Artista Revelación

Olivia Dean

Mejor Álbum Pop Latino

Natalia Lafourcade – Cancionera

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Mejor Álbum Pop

Lady Gaga – Mayhem

Mejor Interpretación Pop

Lola Young – Messy

Mejor Interpretación Pop a Dúo

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

FKA Twigs – Eusexua

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

Tame Impala – End of Summer

Mejor Grabación de Dance Pop

Lady Gaga – Abracadabra

Mejor Álbum Rock

Turnstile – Never Enough

Mejor Interpretación Rock

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes

Mejor Canción Rock

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Mejor Interpretación de Música Alternativa

The Cure – Alone

Mejor Álbum de Música Alternativa

The Cure – Songs of a Lost World

Mejor Interpretación R&B

Kehlani – Folded

Mejor Interpretación R&B tradicional

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Mejor Canción R&B

Kehlani – Folded

Mejor Álbum R&B Progresivo

Durand Bernarr – Bloom

Mejor Álbum R&B

Leon Thomas – Mutt

Mejor Interpretación Rap

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips

Mejor Interpretación Rap Melódica

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Mejor Canción Rap

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off

Mejor Álbum Rap

Kendrick Lamar – GNX

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

Huntr/x – Golden

Mejor Videoclip

Doechii – Anxiety

Mejor Película Musical

John Williams – Music by John Williams

