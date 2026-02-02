Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores

Hace unas horas se ha celebrado la gala de la 68ª edición de los Premios Grammy 2026, una noche histórica para la industria que ha alzado a Bad Bunny como el artista de la noche.
El puertorriqueño se ha hecho con el Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y otros premios, incluyendo Mejor Álbum de Música Urbana y Grabación del Año por “DtMF”. La gala ha sido de lo más diversa, destacando por la variedad de estilos premiados, desde Kendrick Lamar y SZA logrando reconocimiento en rap y grabación, hasta Olivia Dean como Mejor Artista Nueva y Billie Eilish con Canción del Año.
En el ámbito del rock, metal, alternativo y electrónico, varios nombres relevantes también brillaron en los Grammys: Nine Inch Nails ganó el Grammy a la Mejor Canción de Rock por “As Alive as You Need Me to Be”; Turnstile fue una de las grandes sorpresas al llevarse Mejor Álbum de Rock por Never Enough y también el premio a Mejor Interpretación Metal con “Birds”.
Por su parte, Tame Impala obtuvo el Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica con “End of Summer”, subrayando su capacidad para cruzar fronteras estilísticas entre el rock psicodélico y la música electrónica. la noche fue especialmente histórica para The Cure, que ganó tanto Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Alone” como Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World, un momento para la historia para la emblemática banda británica.
Álbum del Año
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Canción del Año
Billie Eilish – Wildflower
Grabación del Año
Kendrick Lamar & SZA – Luther
Artista Revelación
Olivia Dean
Mejor Álbum Pop Latino
Natalia Lafourcade – Cancionera
Mejor Álbum de Música Urbana
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino
Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
Mejor Álbum Pop
Lady Gaga – Mayhem
Mejor Interpretación Pop
Lola Young – Messy
Mejor Interpretación Pop a Dúo
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Mejor Álbum de Dance o Electrónica
FKA Twigs – Eusexua
Mejor Interpretación de Dance o Electrónica
Tame Impala – End of Summer
Mejor Grabación de Dance Pop
Lady Gaga – Abracadabra
Mejor Álbum Rock
Turnstile – Never Enough
Mejor Interpretación Rock
Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes
Mejor Canción Rock
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
Mejor Interpretación de Música Alternativa
The Cure – Alone
Mejor Álbum de Música Alternativa
The Cure – Songs of a Lost World
Mejor Interpretación R&B
Kehlani – Folded
Mejor Interpretación R&B tradicional
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
Mejor Canción R&B
Kehlani – Folded
Mejor Álbum R&B Progresivo
Durand Bernarr – Bloom
Mejor Álbum R&B
Leon Thomas – Mutt
Mejor Interpretación Rap
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips
Mejor Interpretación Rap Melódica
Kendrick Lamar & SZA – Luther
Mejor Canción Rap
Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off
Mejor Álbum Rap
Kendrick Lamar – GNX
Mejor Canción para Medios Audiovisuales
Huntr/x – Golden
Mejor Videoclip
Doechii – Anxiety
Mejor Película Musical
John Williams – Music by John Williams
