Graciela Alfano recordó su romance con Carlos Menem y reveló detalles desconocidos

Qué dijo Graciela Alfano sobre su romance con Carlos Menem

“En cámara no pasó nada, pero fuera de cámara sí. Fue un romance. Me conquistó cuando todavía era ese caudillo riojano de patillas, con una imagen muy de fantasía para mí. Después, cuando ya estaba en el poder, el encanto se fue diluyendo”.

Alfano fue clara al explicar qué la atrajo y, al mismo tiempo, qué la distanció: “Cuando asumió la presidencia, cambió algo. A mí me resultaba más atractiva esa figura del hombre del interior, no tanto el político en ejercicio del poder”.

La conductora también recordó que en su momento Menem le propuso formalizar el vínculo: “Cuando se separó de Zulema, él estaba enamorado. Me ofreció ser la Primera Dama, pero yo le fui honesta. En esa etapa de mi vida, no era una persona fiel. Hoy tengo otra mirada, pero en ese momento no era algo que pudiera ofrecer”.

Además, mencionó que su situación personal la alejaba de esa posibilidad: “Estaba casada con un funcionario de su gobierno, tenía dos hijos, y además me encontraba en otro lugar emocional. Fui directa y él lo entendió”.

Sobre la dinámica del vínculo, Alfano no dudó en contar cómo se desarrollaba el vínculo clandestino: “Era un juego, una fantasía que duró unos seis o siete meses. No me quedaba a dormir. No sé si mi marido se enteró, habría que preguntarle a él. Pero yo manejaba las condiciones, incluso los lugares de encuentro. Siempre fui una mujer que supo lo que quería”.

Fiel a su estilo provocador, recordó con una sonrisa encuentros en barcos y traslados en helicóptero, describiendo una relación intensa y marcada por la adrenalina: “Lo más divertido era todo ese misterio, la logística para no ser vistos. Era fascinante. Pero como todo, tuvo su tiempo y se terminó”.

Con estas declaraciones, Alfano volvió a ocupar el centro de la escena, recordando un episodio poco conocido de su historia personal, teñido de poder, pasión y secretos.