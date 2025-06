Gastón Trezeguet sorprendió al decir quién piensa que ganará Gran Hermano: "Contra todos los pronósticos..."

Una de las personalidades artísticas que, sin lugar a duda, sabe mucho de Gran Hermano es Gastón Trezeguet . El ahora analista del debate en Telefe y conductor de un ciclo de streaming en República Z fue participante de la edición 2001, que fue la pionera en la Argentina, por lo que no sólo entiende el formato, sino que además lo vivió en carne propia.

Por ello, se atrevió a vaticinar quién será el ganador de la temporada actual previo a que Selva Pérez fuera eliminada, y sorprendió a todos: "Quedan cinco en la casa, ¿no? Para mí, mañana se va Selva, quedan cuatro... La cuarta, lamentablemente y aunque no me guste, se va Eugenia. Quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises ".

"Quien se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño! Esto es para mi, ¿y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir, mi amor". expresó.

Y agregó: "No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos", señaló Trezeguet, entre risas.

Qué dice la encuesta lanzada por Gastón Trezeguet en redes sociales

Pese al pronóstico del exparticipante, sus sondeos en X no expresan lo mismo que él cree que sucederá. Referente como pocos de Gran Hermano, el analista del debate también hizo lo suyo en X, donde también se coronaría Ulises, según ese público. El cordobés se lleva un 38,7% de los votos, mientras que su archienemigo en el juego se ubica segundo con un 31,7%.

Luz obtuvo el 22,4% y Eugenia un 7,2%, dejando bastante claro que la santiagueña podría quedar eliminada el próximo lunes.