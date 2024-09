García Moritán confirmó la separación y Pampita desmintió un detalle clave

Roberto García Moritán confirmó este sábado su separación con Carolina “Pampita” Ardohain. Lo hizo a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. Asimismo, y ante el descontento que hay en el gobierno de la Ciudad con su gestión y con el alto perfil que tomó por este escándalo, aseguró que no piensa renunciar como ministro de Desarrollo Económico. En eso, mostró que radicó en la Justicia un descargo por una falsa denuncia penal en su contra, que le habían hecho por más de 300 contrataciones en su cartera. La separación fue confirmada, también, horas más tarde por Pampita: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre. Y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.