El posteo del sanjuanino parecido a Adam Sandler que es tendencia en X:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1837109217427095945&partner=&hide_thread=false Furor en las redes por el sanjuanino que es igual a Adam Sandler pic.twitter.com/iy5CEsRvfL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 20, 2024

Cabe destacar que se trata de una persona que utiliza un filtro para hacer reír a sus seguidores.

Quién es Adam Sandler

Es un comediante, actor, escritor, cantante y productor nacido en Nueva York, el 9 de septiembre de 1966. Después de convertirse en miembro del elenco estable de “Saturday Night Live”, debutó en cine con “Going Overboard”, en 1989; a partir de entonces, comenzó a trabajar en películas que fueron grandes éxitos de taquilla como “Billy Madison” (1995), “Happy Gilmore” (1992), “The Waterboy” (1993), “The Wedding Singer” (1998), “Big Daddy” (1999) y “Mr. Deeds” (2002).

En varias de sus películas está acompañado por los actores Rob Schneider, Kevin James, David Spade, Chris Rock, Steve Buscemi, Nick Swardson, Allen Covert, Kevin Nealon, Jon Lovitz, Henry Winkler y John Turturro.

En una entrevista reciente, Sandler confesó: “Me gusta ser mayor. Eso no significa que me sienta avejentado. Es decir, me siento avejentado cuando estoy en la cancha de baloncesto y un chico de 18 años me dice: ‘¡Vaya! ¡Pensaba que eras más joven!’. Pero me gusta mi edad, y es divertido interpretar personajes de mi edad. Es una sensación de libertad. No tengo que ser fiel a nada más que a mi apariencia, a mi forma de pensar y a mi forma de vivir. Ves a un tipo como Tom Cruise, que se mantiene en plena forma estupendamente. Yo me comprometo sin descanso con mis proyectos, pero no tengo la misma disciplina para mantener mi cuerpo en forma. No ha habido ninguna película en la que haya mantenido el mismo peso durante un rodaje de tres meses. Antes me preocupaba más”.