Furiosa aclaración de Mica Viciconte tras las versiones de crisis económica con Fabián Cubero

Fiel a su estilo frontal, la modelo salió a responder sin filtros y no se guardó absolutamente nada en un video que subió a sus redes sociales: “Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi esa nota y es un papelón, muy poco serio subir una nota así. Decir que yo estoy pasando por una crisis económica es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes ”.

Mica Viciconte remarcó: “No tengo crisis económica. Dijeron que estoy vendiendo los premios de ‘MasterChef’. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”.

En ese punto, la joven dejó en claro que gana un buen sueldo por su tarea como panelista de Telefe, pero no las cifras siderales que todos imaginan: “A veces, el error de muchos es pensar que, porque trabajamos en la tele somos millonarios y tenemos un sueldo tremendo, y ¡no! Somos laburadores, tenemos un montón de beneficios, que eso está buenísimo, pero sabemos cómo está el país, cómo están los ingresos, cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos”.

La panelista de “Ariel en su salsa” cerró su contundente descargo dejando en claro que su situación es buena, pero, como todos, se ve afectada por la inflación: “La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar; tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila”.