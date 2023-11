¿Evangelina Anderson y Wanda Nara reconciliadas?: un gesto delator

image.png Fin de la grieta entre Wanda Nara y Evangelina Anderson (Instagram)

Además de este buen gesto que cada una tuvo con la otra, Anderson y Nara también están unidas por la pasión de sus hijos Bastian Demichelis y Valentino López: ambos tienen 13 años y heredaron de sus padres la pasión y el talento por el fútbol. Así, están empezando a dar sus primeros pasos en el deporte y forman parte de las inferiores de River Plate.

El gesto de ambas parece haber dejado atrás una larga pelea que databa de hace años. La misma se había iniciado cuando Wanda estaba en pareja con Maxi López -con quien tuvo a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto- y en una temporada en Carlos Paz, Evangelina decidió contar un particular cruce que había tenido con el delantero. Fue así que la panelista de Los 8 escalones deslizó que el futbolista había coqueteado con ella antes que con Nara.

A partir de esas declaraciones, Wanda le hizo la cruz y comenzó una guerra en la que hubo desde dardos sutiles a munición gruesa. Uno de sus cruces más fuertes fue cuando Evangelina transitó una crisis con Martín, y otro, pero de manera más light, cuando Anderson fue elegida por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, como la mujer más hermosa vinculada al mundo del fútbol. “Muchísimas gracias a toda la gente que me votó. ¡Y gracias por bancar a las mujeres argentinas que son lo más!”, había expresado en Twitter.

Otra de las idas y vueltas se había producido en 2018, cuando Eva confirmó que finalmente no iba a participar de la apertura del Bailando de ese año. “Se retrasó el comienzo del programa y yo me tengo que ir el 19 (de agosto). Tenía ganas, pero bueno -lamentó-. Primero me llamaron para que participe del programa, y les dije que no. Después se dio lo de la apertura…”, sostuvo la modelo en una charla con LAM, América. Siguiendo con su explicación, la esposa de Demichelis deslizó que habría sido Wanda quien pidió bajarla: “Después de que ustedes dijeran que yo iba a estar en la apertura del Bailando, me avisaron de la producción que ella (por Wanda) los llamó”.

Aún así, ambas tienen más similitudes que diferencias. Las dos iniciaron su recorrido en la farándula casi al mismo tiempo y hasta guardan un lazo sanguíneo que mal que les pese, las acompañará hasta siempre. La revelación la dieron las propias protagonistas en una nota con la revista Paparazzi, cuando se presentaron como primas. “Yo no sé mucho cómo es este tema de nuestro parentesco. Mi papá es tío de Eva, pero ella te lo puede explicar mejor…”, señaló la actual esposa de Icardi. “El tío de Wanda es el marido de mi tía Mónica, hermana de mi mamá”, contó la mujer de Demichelis.

FUENTE: Infobae