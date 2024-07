Furia se metió en el caso Loan y dijo cosas tremendas: "Yo sé bien quién es"

En ese punto, Scaglione habló del caso que conmueve al país en un tono que sorprendió e indignó a mucha gente, al considerar que una pelea mediática no era el lugar más adecuado para tratar un tema tan delicado: “Yo sé bien quién es. Dedicate a otra cosa, a cosas más importantes, como que hay un niño perdido . Hay cosas más importantes en la Argentina que hablar mal de mí”.

Furia luego redobló la apuesta: “Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita... basta, amigo, déjame vivir. Yanina Latorre, lávate los dientes porque tenés un olor a mier** en la boca. Lávate los dientes, amiga. ¡Te gusta el show, yo te doy show!”.

Por supuesto, Yanina Latorre no se quedó callada y le respondió: “Ni siquiera me ofende. Todos me pidieron un descargo, pero, ¿qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe?”.

La panelista de LAM ironizó: “¿Quién es Furia? Una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de ‘Gran Hermano’. Ni siquiera llegó a la final, se fue con el casi 70% de los votos del público en contra”.

Latorre agregó: “Desde que salió de la casa, Laura Ubfal y el tonto de Gastón Trezeguet le están haciendo creer que es Madonna y ella habla en tercera persona, se compara con Maradona”.

La mediática fue contundente: “¿Quién sos? ¿Qué hiciste? Bancate la opinión ajena. Y ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes porque tengo olor a mier**, pero solamente cuando la nombro”.

Video con las polémicas declaraciones de Furia contra Yanina Latorre, Ángel de Brito y LAM: