Furia se enojó con sus fans y tuvo una terrible reacción: el video

Juliana remarcó: “La cantidad de mensajes que me llegan… no puedo leer ni siquiera uno. Por eso estamos organizándonos. Va a haber una productora que se encargue de mi trabajo. Respeten esto. ¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida, sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada”.

Furia les explicó a sus fanáticos: “Si ustedes quieren hacer cosas graciosas, divertirse, hacer memes, todo eso, eso es lo que pueden hacer. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto, pero no significa que puedan meterse en lo laboral. No me gustan los chusmeríos, no me interesan, no me manden más mensajes de eso, solo a tra-ba-jar”.

Juliana cerró el video remarcando: “Pueden ver mi progreso desde lo que publico en mis redes oficiales, nada más, no lo repito más”.

Es importante recordar, para poner todo en su debido contexto, que, días atrás, Furia fue acusada de querer cobrar 5 millones de pesos para ir a una fiesta de 15 años; la joven respondió a esta acusación diciendo que era una “fake news” (noticia falsa): “Hay gente a la que le molesta mi brillo. Estas cosas no me afectan en absoluto. Todo lo que es mentira no tengo que salir ni siquiera a desmentirlo. Soy una persona que está limpia. Y muy clara con todo lo hago. Obviamente, también soy una figura pública, entonces entiendo que hay muchas cosas que van a querer perjudicarme en algún aspecto. Van a haber cosas que son verdad, otras que son mentira... Lo de los 5 millones es una fake”.