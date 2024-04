Fuerte denuncia de Cami Homs: "Cosas sumamente graves..."

La joven vive una situación realmente muy difícil y acaba de conocerse información tremenda al respecto porque involucra un proceso legal que puede terminar en escándalo mediático. El periodista Juan Etchegoyen contó que, tras ser absuelta en un juicio por calumnias, Cami Homs decidió denunciar a su ex representante legal, el doctor Ignacio Trimarco, por “hostigamiento de género” .

El conductor de Radio Mitre arrancó contando: “Ustedes saben que el conflicto entre Camila Homs y su ex abogado Ignacio Trimarco continúa y ahora hay novedades importantes ”.

Etchegoyen agregó detalles realmente fuertes: “Me contaban que Camila va por todo y ha hecho una grave denuncia contra el doctor, la caratula es ‘hostigamiento de género’ y, si bien todavía no hay mucho detalle, me dicen que lo que contiene la demanda es sumamente grave, después el doctor Trimarco verá cómo responde a esta acusación”.

image.png Cami Homs

El periodista explicó: “Esto sucede después que la Justicia absolvió a Camila del juicio que le había iniciado Trimarco por calumnias y ahora ella lo ataca judicialmente con todo. Es más, les diría que esto excede el enojo de Camila y ha tocado las fibras íntimas de su familia, que también están muy afectados con lo ocurrido. El padre de Camila, Horacio Homs, se reunió con el ministro Mariano Cuneo Libarona y su equipo para organizar lo que te cuento contra Trimarco, eso es lo que cuentan las malas lenguas en Mendoza, incluso hay una foto en el Instagram de Horacio donde está con Libarona”.

El periodista de Radio Mitre cerró el tema remarcando: “Obviamente, como Mariano Cuneo Libarona es ministro no puede hacerse cargo de la defensa, pero si su equipo. Esperemos detalles de la denuncia, pero me contaban cosas sumamente graves que habría sufrido Camila por parte de Ignacio”.

Embed - Camila Homs denunció al abogado Ignacio Trimarco por “hostigamiento de género”: “Ella va por todo”

Qué pasó durante el juicio por calumnias que el abogado le hizo Cami Homs

Semanas atrás, cuando el letrado llevó a la justicia a la modelo, se filtró información fuerte del origen de la pelea.

Mariana Brey, en “Socios del Espectáculo”, contó: “Voy a hablar de Camila Homs y su ex abogado Ignacio Trimarco. Camila dice haber sentido y después pudo comprobar que él le grabó comunicaciones. Según ella, el doctor Trimarco le grabó comunicaciones y la filmó sin su consentimiento. Obviamente, esto es violación a la confidencialidad”.