Fuerte cruce entre un ex CQC y Ángel de Britto

Juan: -@AngeldebritoOk flasheás Nerón retuiteando a tu ejército de coprófagos para que me agredan. No juego al juego que jugás vos. Seguí haciendo rating y guita con tus mier.. y a mí no me jodas. Soy poca cosa para vos, capo.

Ángel: -Trátalo en terapia, y aprendé a comportarte en una nota. Fuiste notero. #LAM.

J: -Ñañañañañañaña. No sé si iré a terapia. A la Iglesia seguro que no, porque con ángeles como vos y el otro umpa lumpa que se cree sheriff, a mí dame el Infierno. Aguante el Maligno.

A: -¡Estás muy nervioso! ¿Te haces el vivo con un cronista? El resentimiento también tratalo. Gil.

J: -Para nada nervioso. Ya en la camita, así que termino acá por hoy. Con tu cronista de cristal no tengo ningún problema, la próxima vez que venga a buscar fango le doy un abrazo. El problema lo tengo con vos, el miserable que lo manda. Que descanses, rey.

A: -Te cruzaron, y estaban haciendo tiempo. Con tu papelón, te convertiste en una nota bizarra. Ya pegaste un par de portales, saludos a los conductores de Radio 10.

J: -Bizarro es que haya público que valide a gente como vos. sos la Abeja Reina de una colmena de caca. Ya te lo dije: no juego a lo que jugás vos. Y paro acá porque no quiero regalarte ni un segundo más de “contenido” gratis.

A: -El público es el que te dio la espalda toda tu kakakarrera. No sos contenido para nadie, y en tu fracasado paso por la tele solo te dedicaste a delirar gente. No sos Badía, SALAME.