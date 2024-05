¿Flor Vigna y Luciano Castro siguen juntos en secreto?: lo que se sabe

En febrero pasado, tras dos años y medio de relación, Luciano Castro y Flor Vigna confirmaron a través de un comunicado que estaban separados . Como no podía ser de otra manera, las especulaciones afloraron y, en ese contexto, la bailarina confirmó que Sabrina Rojas , ex del actor, “había tenido mucho que ver” en esa decisión que tomaron.

“Cuando, por ejemplo, iban a ir a un recital con los nenes, ella también quería ir porque iban los nenes. Y con esto de que compartían la casa... eso no le gustó ni al Tucu (López, ex de Rojas), ni a Flor”, siguió la periodista enumerando situaciones.

Por su parte, Iglesias también se refirió a la separación de Sabrina con su última pareja, el Tucu López: “El Tucu también se separó por algo de esto, porque estaban mucho tiempo juntos (Sabrina y Luciano) entre ellos. Y ella era muy, muy pesada reclamándole cosas a Luciano porque le daba bronca que Luciano hiciera lo que no hizo con ella, como salir en el Instagram con Flor, hacer un video y esas cosas. A Sabrina, en cambio, él la tenía más oculta”.

“Entonces, Sabrina, como que no terminaba de asumir la separación con él. Y sentía que todavía era de su propiedad. Entonces, obviamente que eso va haciendo pelota la relación nueva. Porque es como que vos decís, ¿somos tres o somos dos? Florencia (Vigna) dijo claramente ‘me hicieron algo a propósito y por eso me separé’”, concluyó la panelista.

En las últimas horas, si bien suele mantener un perfil bajo y no le gusta hablar con la prensa, el actor rompió el silencio y habló de todo. ”A Sabri la veo todos los días, no es que la veo de vez en cuando. Si no la veo es porque ella tiene que salir antes para el trabajo y yo llego un poco más tarde a buscar a los chicos. Pero la veo todos los días. Lo que pasa es que una vez por mes o cada veinte días hacemos un plan de comer o ir a algún lado con los chicos, porque estamos convencidos de que les hace muy bien a ellos y a nosotros también. Y hoy en día no hace falta tener prensa, hay gente que con el telefonito saca una foto, secuencia que se la compartió a algún colega de ustedes”, explicó y despejó dudas en un contexto en el que se empezó a hablar de una posible reconciliación entre ambos.

“No puedo hacer nada con las especulaciones que se generan alrededor nuestro con si volvemos o no. Pero los chicos la tienen más clara que todos nosotros, inclusive más que Sabri y yo, que muchas veces pensamos en que capaz la están pasando mal y te juega la culpa y todo. Y no, están bien, están bien en sus actividades, en su vida. Pero bueno, hay un montón de cosas externas que yo ya no los pueda proteger, aunque sea el padre. Ya tiene que ver con la vida. A ellos les gusta vernos juntos, pero también no es que no tienen la ilusión de que volvamos, nunca lo plantean ni nada de eso”, agregó.

A continuación le preguntaron cómo se lleva actualmente con Vigna, tras la separación que confirmaron a comienzos de este año. “Con Flor está todo bien, seguimos hablando. Yo estoy cada día mejor. Nadie está bien después de una separación. Me costó, sí, pero bueno... Son los órdenes de la diva y a veces tiene que ver con la madurez saber que no. Y eso me costó, pero día a día estoy mejor. Y hablo. Me alivia poder hablar con ella y ella conmigo, siempre en buenos términos. Y más que nada para saber cómo va la evolución del otro. Siempre hablamos de ‘evolución’, no hablamos nunca de un retroceso”, dijo. Y luego agregó: “Igual estás triste siempre, tengas 15, 40, 50 o 60 años”.

FUENTE: Infobae