Flor de la V confesó haber sido estafada: "Me fundí"

Flor de la V no tiene inconvenientes en hablar sin filtros, especialmente cuando ocurren situaciones que la indignan y, en este caso, le tocó vivir un momento realmente horrible. Fiel a su estilo frontal, la diva de América TV comenzó advirtiendo: “Les voy a contar lo que me pasó en la verdulería. Antes uno iba y podía tocar la verdura, ahora no podés. ¡No te dejan!”.

La conductora aclaró, por las dudas, “no era un verdulero que yo conocía, pero me estafó, lo quiero decir al aire así: primero porque pagué una fortuna por cuatro kiwis, un poco de tomate, bananas, ciruelas. Fruta . ¡Quise tocar una banana y casi me saca la mano! ¿Por qué? ‘Porque no se toca’, me dice. Pero, ¡¿qué pasa con el ‘no se toca’?!”

Flor afirmó: “Cuando llego a mi casa y abro la bolsa había dos bananas explotadas y los kiwis estaban flácidos, a punto de pudrirse”.

Picante, su panelista Pampito la chicaneó: “¿Y no se lo llevaste?”. La diva aseguró: “¡Se lo llevo hoy! Eso no se hace. No importa que ellos elijan la fruta, ¡pero dámelas bien porque las pagué! ¡Aparte de que me fundí! En otro momento no hubiera dicho nada”.

La anterior estafa que sufrió Flor de la V



Años atrás, Florencia de la V se peleó con su socio por la propiedad del Teatro Melos, de Carlos Paz: “Vuelvo a mi casa de viaje y me encuentro una carta documento. Yo estaba sorprendida, shockeada, me hirió, me lastimó hasta el día de hoy porque yo soy una persona de bien... Estamos en instancia de mediación, empieza un juicio civil”.

La diva declaró que el hombre, supuestamente, la habría estafado: “Yo quiero recuperar ese teatro. Yo lo compré por toda la gente que he metido durante tantos en esa ciudad. Compartíamos el 50 por ciento de la sociedad, pero la gente entraba por mí, no por Gonzalo”.