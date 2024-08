Floppy Tesouro contó la señal que recibió de Silvina Luna, a un año de su muerte

Sigue el escándalo Habló Lucía Maidana, la ex Gran Hermano acusada como tercera en discordia entre sus ex compañeros Nico y Flor

"Justo ese día yo estaba en una estancia en Córdoba, pasando un finde soñado, super relajada y conectada con la naturaleza, y de golpe veo una Luna increíble y dije 'wow', me flasheó. Como que conecté con el cielo y me quedé mirando la Luna y dije: 'bueno, allá voy', y subí (a redes sociales) una foto de Silvina con mi hija, que es una de las que más me gustan de ella , donde Moorea recién estaba empezando a nadar y estábamos compartiendo unas vacaciones en familia y con amigos, y es una foto muy significativa", le relató Floppy Tesouro al periodista Juan Etchegoyen.

Silvina Luna hubiese cumplido 44 años el 21 de junio pasado. Su memoria sigue intacta en sus amistades y familia, y en el caso de Tesouro eso incluye a su hija Moorea, de 7 años.

image.png Floppy Tesouro y Silvina Luna

"Tengo un montón de fotos laborales y personales con ella pero fui con esa conectada con la nena, y también le hablo un montón a Moorea de ella, le muestro fotos y videos, la recordamos siempre con mucho cariño", explicó la modelo.

"Todavía no lo puedo creer, se me pone la piel de gallina. Una mujer tan joven... las causas por las cuales ya no está entre nosotros me dan mucha impotencia. Por eso también recalco cada vez que hablo del caso de Silvina: ojo con qué profesional tratan, ojo (con) lo que se hacen, porque a veces la belleza no es solamente lo de afuera", advirtió.

"Entiendo que cuando uno no está conforme con alguna parte de su cuerpo tome decisiones, pero hay que analizarlas, hay que pensarlo. Si no tenemos salud no tenemos nada, eso es lo que me gusta decir cada vez que hablo de Sil", convino Tesouro, quien como Silvina Luna soportó las presiones del mundo del espectáculo sobre los estándares de belleza femenina.

Hoy en otra etapa de su vida, Floppy Tesouro aseguró que ver la Luna en el cielo de Córdoba una noche a fines de junio le trajo la presencia de su amiga:

"Fue como un flash. Si bien la Luna estuvo increíble todos los días, porque estaba en un lugar muy lindo, ese día, justo cuando recordé que era el cumple de Sil y fui a buscar la foto, la Luna estaba... pero justa, y dije 'wow, qué loco'. Como que sentí que había conectado con eso, y la verdad que me encantó porque la recordamos con mucho cariño", contó.