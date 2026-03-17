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Imágenes

Filtran video de Luciana Martínez de Gran Hermano ingresando con el turista a la habitación de un hotel

Tras declaraciones cruzadas, este lunes se conocieron imágenes del interior del hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El caso que involucra a la exparticipante de Gran Hermano, Luciana Martínez, dio un giro inesperado este lunes, ya que mientras la justicia investiga una denuncia por robo bajo la modalidad de "viuda negra", se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad del Smart Hotel de Palermo que podrían ser determinantes para reconstruir lo sucedido dentro de la habitación.

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Las grabaciones del establecimiento hotelero, registradas durante la madrugada del pasado sábado, muestran a Luciana ingresando al hotel junto a su representante, Cristian Wagner, y el turista estadounidense.

Lejos de una situación de tensión, las imágenes captan un ingreso relajado donde se observa a los tres subiendo a la habitación acompañados por una bandeja con una botella de espumante y copas.

Este material es analizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 24, ya que permite establecer el estado inicial de las partes al llegar al lugar. Sin embargo, los registros también muestran las salidas: Wagner se habría retirado alrededor de las 7:00 de la mañana, mientras que Luciana lo hizo recién a las 10:30.

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Declaración indagatoria y estrategias cruzadas

Este lunes por la tarde, Luciana Martínez prestó declaración indagatoria y ratificó la versión de su abogado, Carlos Telleldín. La joven aseguró ante el juez Alfredo Godoy que ella fue la verdadera víctima, denunciando un presunto abuso sexual y haber sido encerrada en el baño de la habitación.

La situación procesal de Martínez y Wagner sigue siendo delicada, principalmente por el hallazgo del pasaporte y el reloj Cartier de la víctima en el domicilio del representante.

Según la defensa, esos objetos terminaron allí en medio del "incidente" cuando Wagner fue a rescatar a Luciana. La justicia ahora deberá determinar si las pertenencias fueron sustraídas en un plan premeditado o si, como sostiene la ex GH, son el resultado de un escape desesperado tras una agresión.

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