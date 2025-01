Filtran los escandalosos y violentos chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Los mensajes son subidos de tono y parecen datar de un momento en el que la que pareja ya estaba separada: “Así te quiero poner y cog... toda ¡Cómo te gusta! Y yo sé que te morís de ganas también de cog..., de chuparme y ¡de todo! Pero te hacés la loquita. ¡Te hacés la ofendida! ¡Te hacés la mala conmigo!“.

image.png

“¿Nos das una oportunidad? Que quiero cog... y llenarte toda de leche la hamburguesa. ¿Me dejás?”, continuó, mientras insistía varias veces con un “¿me dejás?“, que se repitió otras dos veces el 30 de agosto de 2024.

El conductor contó cómo llegaron a su poder las conversaciones. “Ayer después del notón que dio Wanda Nara, que obviamente tuvo mucha repercusión, fui a cenar y cuando terminé veo que tenía 180 mensajes, literal, con todos los chats entre Wanda y Mauro Icardi, fotos y videos. Me los mandó su nuevo abogado. Tengo para hacer diez Secretos verdaderos. Ella me había dicho que me iba a pasar las pruebas”, aseguró.

“Llegué a la conclusión de que son dos tóxicos y que están todos locos. Vi cosas de Mauro bastante agresivas, vi datos que le tira Wanda en esas conversaciones que son fuertes. Mucho contra la China Suárez y mucho contra L-Gante. También contra familiares y periodistas”, señaló, mientras agregaba que todo lo que vio pertenecía a los años posteriores a la crisis que tuvieron tras el escándalo con la China.

image.png

Más tarde, el periodista siguió mostrando otros mensajes, algunos de fuerte contenido sexual y otros en donde le pedía que le de una nueva oportunidad para reconciliarse. “No jorobemos. Esto da miedo y hay un montón de mujeres así. Esto es obsesión, enfermedad, esto es grave”, señaló Laura Ubfal, quien debutó en el programa este viernes como panelista del programa.

“Hay muchos pedidos de Mauro de volver todo a cero y arrancar de nuevo. ‘Dejá de estar con ese negro de mierda’, le dice así a Elián, y que L-Gante la va a arruinar”, comentó el conductor, mientras leía algunas de las frases que le habría soltado mientras ya estaban separados.

“¡Confiá en nosotros! Quiero que nos cuidemos siempre. ¡Que nos demos todo el amor que nos tenemos y que va a ser todo más lindo que estar peleando!”, afirma, en otro chat junto a varias fotos de leones que también le envía a su ex. En uno Wanda le responde: “Me da vergüenza tu Instagram y cada estupidez que hacés. Que no me des las cosas de los varones, todo lo que hacés. Me demuestra que no cambiaste. Cortarme mi tarjeta, no pagar nada de la casa en donde viven tus hijas. Sos un desastre, entonces no voy a volver nunca“.

image.png

“¿Mi Instagram te da vergüenza? ¿Qué cosa? ¿Qué estupidez hago? Estás buscando cualquier excusa pelotu… para justificar las pavadas tuyas", contesta Icardi, molesto. “¿Por qué no la terminás y nos das una oportunidad sincera de corazón, con amor y con ganas de estar bien? ¡No como hiciste los últimos tres años dándotela de viva, usándome y pelotudeándome!“, lanzó.

"Me merezco una oportunidad de corazón, de amor, de la mina que realmente sos", le habría escrito Mauro Icardi a Wanda

“¡No me lo merezco! Porque aun así estuve con y para vos! Entonces me merezco una oportunidad de corazón, de amor, de la mina que realmente sos y el corazón enorme que tenés, ¡como cuando te conocí! ¡Dejame hacer todo lo que pueda hacer por nuestra familia, por nosotros porque te necesito, porque no quiero otra persona que no seas vos! No quiero nada que no sea estar feliz con la mujer que amo y que mis hijas estén felices junto a los papitos que aman tanto”, continúa en otro de los mensajes que, según contó De Brito, están en la Justicia.

Y continúan los mensajes. “Tengo la pi… que me explota leche… ¿Vos te pensás que tengo ganas de cog… a otra mina? Te pensás que quiero hacer algo con otra mina… ¡No puedo! ¡Quiero hacerlo con vos, que me lo saques con la boca o llenarte la hamburguesa como hago hace 10 años y me vuelve loco y me encanta tanto! ¿Por qué seguís peleando, haciendo y diciendo cosas feas?”, escribió en otro.

Los supuestos chats de Mauro Icardi a Wanda Nara ya están en la Justicia

“Quiero sentir esa paz que siento cuando te me sentás encima y hacemos el amor, quiero tener ese amor que durante 10 años me llenó de tanto orgullo, por más peleas y discusiones, por más de todo lo que quieras… ¡Es el amor de mi vida! Quiero que dure para siempre. ¿Cómo? Buscaremos la solución a cada cosa, pero dejame hacerlo, déjame sentir disfrutándote con tanto amor como te tengo. Dejame seguir disfrutando de mi familia, mis hijas, los nenes crecer, ayudarlos en sus estudios, en sus trabajos, en sus cosas… Quiero seguir nuestra vida tan linda que teníamos y que será mejor”, escribe, con insistencia.

“Hola. No respondiste nada a todo lo que te escribí. Te vuelvo a preguntar, ¿podemos hacer las cosas bien? ¿Y estemos juntos y bien?”, volvió a la carga, después de no recibir respuestas.