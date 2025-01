El mensaje que Wanda Nara le mandó de madrugada a Mauro Icardi y enloqueció a la China Suárez

El mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi

En “Desayuno Americano”, Damasia Ochoa, hermana de Pepe, dio más detalles al respecto: “Cuando leí eso le escribí a mi hermano y le puse ‘Pepe, no te creo. ¡No te creo! Mostrame las pruebas porque no entiendo dónde estamos parados’. ¿Qué hizo Pepe? Al rato me mandó todo, tengo los mensajes y las capturas”.

La joven añadió: “Me contó Pepe que habló con Icardi y que él un poco le confirmó todo, y que le dijo algo así como ‘yo la conozco muy bien a Wanda y sé que me está buscando’”.

Damasia explicó las palabras del futbolista: “Mauro hacía referencia a un emoji que está usando Wanda con mucha frecuencia en estos días. No es un emoji sexual ni lo que piensan como una berenjena o una mamadera. No, es el emoji de un animal. El emoji de un león”.

El detalle fundamental es que Icardi tiene un enorme tatuaje de un león que le cubre todo el pecho, por lo que, se supone, Nara está haciendo constantemente referencia a su ex, sin nombrarlo, pero enviándole estos guiños cómplices.

La gran pregunta es cómo se tomarán este acercamiento L-Gante, actual pareja de Wanda, y la China Suárez, la supuesta nueva novia de Mauro. Por el momento, ni el cantante ni la actriz dijeron nada al respecto y guardan un cauto silencio.