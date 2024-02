Feroz pelea entre Ángel de Brito y Rodrigo Lussich: "No lo lograste, gil".

Esto quedó demostrado en el feroz enfrentamiento que acaban de protagonizar. Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich le lanzó un “palito” inesperado a su ex amigo: “La gente que no suelta, que está todo el tiempo en tensión, no sueltan… Son como moscas… Bueno, vamos a ver a Nancy Pazos, la versión femenina de De Brito ”.

De inmediato, Ángel le respondió a través de sus redes sociales: “La obsesión que tenés, Rodrigo Lussich. Tu fracaso serial no te dejó avanzar nunca. Hacé terapia, boludo. Tu paranoia también te la puede resolver un buen terapeuta. Siempre preocupado por mí. Intentá ser feliz, la vida es corta y no lo lograste, gil”.

Las palabras de Ángel enojaron muchísimo a Lussich, que le dedicó un extenso descargo: “Vos me bardeás hace años sistemáticamente, ¿y la obsesión la tengo yo, De Brito? A vos no hay terapia que te salve, campeón de pelotero. No le pegues a De Brito que después te destroza, me dicen. No te tengo miedo. Tu concepto de fracaso como forma de descalificativo es mentiroso y miserable. Tenés una soberbia que no te deja ver sobre tu metro y medio a nadie. Creés que sos alguien que está en un lugar superior y la gente te desprecia”.

Y, no contento con eso, añadió: “Quedate tranquilo que hoy o cualquiera de estas noches volvés a los 3 puntos y a liderar el género (aunque no esté pasando hace un par de semanas) y te volvés a sentir un triunfador. No sea cosa que el fracasado serial puedas ser vos. Dios nos salve”.