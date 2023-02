Fede Bal reveló el verdadero motivo por el que lavaba sábanas en plena madrugada

fede bal y sofía aldrey.webp Sofía Aldrey y Fede Bal.

Ahora que todo está más calmado, Fede Bal decidió hablar sobre los lavados a la mitad de la noche que encendieron la alarma en Sofía Aldrey y terminaron por destapar toda la trama de engaños del actor.

"Parece que se fue alguien y yo limpié las sábanas, pero no fue así. Ella pensó eso", dijo en diálogo con Intrusos.

Fede reconoció que las sábanas se lavaban de madrugada pero negó que todo haya sido por la presencia de alguna de sus amantes.

"Lavé un montón de sábanas, ropa y cosas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra. Posta que no es como piensan todos, que se fue una chica y yo lavé. No fue eso, pero no lo voy a contar porque me parece un montón", dijo el actor negándose a contar la verdad.

Tres Doritos después, terminó confesando qué fue lo que ensució la cama en la que dormía con su novia.

"Él había hecho una promesa de que no iba a haber más reuniones o fiestas en su casa. Eso no se cumplió, hubo una, uno de los invitados no se sintió bien, se acostó a dormir, en un momento se levantó y vomitó todo", aseguraron en Intrusos. ¿Le creemos?