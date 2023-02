Fede Bal toma una drástica decisión tras el escándalo por sus infidelidades

Luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey y la filtración de sus chats privados, algo tenía que hacer el hijo de Carmen Barbieri para rearmar su vida y, si bien no se ha referido mucho al asunto, esta vez habló con un notero y contó la drástica decisión que tomó para que todo se recomponga.

fede bal y sofía aldrey.webp Fede Bal y Sofía Aldrey.

Fede Bal tiene muy claro que la monogamia no es lo suyo y en el camino tuvo que lastimar a muchas chicas hasta que lo entendió pero la pérdida de Sofía parece haber sido la gota que rebalsó el vaso.

A la salida de Kinky Boots, el actor fue abordado por un cronista que le consultó por el escándalo y lanzó fuertes definiciiones.

"Soy el protagonista de los chats que se filtraron. Hay cosas que son mentiras y muchas que son verdad, por eso me separé, sino no estaría separado. Pero yo no tengo mucho más para aclarar", dijo.

El periodista quiso saber si, una vez recompuesto, volvería a optar por un noviazgo y un vínculo de pareja tradicional. Fede fue contundente: "Una relación monogámica, no puedo, no me sale". Bueno, por fin un poco de madurez y responsabilidad afectiva.