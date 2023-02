Fede Bal habló de los memes que le hacen por sus chats hot

Es un verdadero escándalo. Fede Bal no para de ser noticia y sus reiteradas infidelidades a Sofía Aldrey ya no solo ocupan los portales de espectáculos sino que trascendieron a los noticieros que se dicen "serios".

Pero la peor parte no es que Fede se haya quedado sin novia, sino que sus conversaciones íntimas ya recorren las redes sociales y el público es implacable. Los memes sobre el actor no cesan y algunos son realmente muy agresivos.

Fue Pablo Layus quien encaró a Fede Bal a la salida de un teatro en Carlos Paz para preguntarle cómo se toma la cantidad de burlas que está recibiendo por lo que pasó.

“La gente siempre se ríe de lo que me pasa, hacen memes. Me parece que va por eso ese lado y no pasa nada”, aseguró el hijo de Carmen Barbieri muy seguro.

Fede está a punto de terminar la temporada de Kinky Boots en Mar del Plata y viajará a Europa, donde estará durante un mes y medio grabando para el programa Resto del Mundo.

Con Layus, reconoció que este viaje le servirá para alejarse un poco del escándalo mediático en el que se ve envuelto. “Una parte es privada y otra que es pública con los memes que la gente lo disfruta y lo consume. Entiendo que es parte de lo que yo seré. No sé”, cerró muy seguro.