El día que Fede Bal vino a San Juan y anduvo de "pata de lana" con una morocha

Fede Bal es un loquillo. No le paran de aparecer amantes por todos lados y hay algunos que hasta se atreven a especular en que se trata de un adicto al sexo. Así las cosas, nos pusimos a recordar qué historia podía tener el hijo de Carmen Barbieri con la provincia de San Juan y la verdad no hubo que ir tan lejos para encontrar el puterío.

laurita fernandez y fede bal.jpg

Un boliche de la provincia de San Juan quiso traer a la estrella del momento sin saber que su presencia desencadenaría un escándalo amoroso con una morocha de estas tierras.

Fue una sanjuanina llamada Melanie Gordillo la que subió una foto junto a Fede Bal y despertó todo tipo de sospechas.

Melanie era una reconocida relacionista pública de la provincia y en la imagen que subió a su Instagram se la podía ver abrazada a Fede con un detalle que llamó la atención. Es que la sanjuanina tenía la boca pintada de color rojo y Fede tenía un beso rojo marcado al costado de sus labios.

Inmediatamente todos asumieron que algo había pasado entre la joven y el actor y comenzaron a replicar la imagen en todos lados. Más tarde, el mismísimo Fede Bal salió a desmentir y acusó a la sanjuanina de haberlo querido chapar.

"Nada que ver. Fue una presencia en San Juan donde otra chica se me colgó y me quiso dar un pico y le corrí la cara. Estaba muy efusiva y me habrá manchado. Una divina pero no estoy a los besos con nadie", declaró en ese momento. Mirá la foto que lo metió en problemas: