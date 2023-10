Fátima Florez imitó a Javier Milei y le dedicó un fogoso comentario: "Amo..."

image.png

Por su parte, Fátima respondió a la publicación con un sensual mensaje: "AMO PONERME EN TU PIEL (en todo sentido) TE AMO JAVIER".

Qué contó Marixa Balli de Fátima Florez y Javier Milei

Marixa Ballireveló una insólita situación que le pasó mientras hablaba por teléfono con Fátima Florez: insinuó que la humorista estaba teniendo intimidad con Javier Mileiporque escuchaba risas y ruidos extraños.

A raíz de la visita de la imitadora y el candidato a presidente por La Libertad Avanza al programa de Mirtha Legrand, Marixa Balli contó en LAM (América TV) una curiosa anécdota.

La creadora de "La Cachaca" recordó la conversación que tuvo con Fátima previo a su encuentro en el Bailando 2023 (América TV) semanas atrás y contó: "Antes de ir a esa noche estuvimos hablando por teléfono a la una de la mañana. Las dos estábamos muy atentas a la conversación y de repente se reía, y me decía 'disculpá, es que mis gatitos están haciendo una revolución'. ¡Nunca le creí! Ahí estaba pasando algo...".

"Vos te das cuenta... Yo hice un silencio porque me pone muy loca que no me presten atención", sumó. "¿Tenían sexo mientras vos le hablabas?", preguntó Ángel de Brito. "Estábamos hablando de la ropa del Bailando. Ella me había dicho que la llame cuando me desocupe y yo llegué de LAM, cené y la llamé. Yo me di cuenta, ella desconectaba y no me hablaba. Pasaban cosas... Llamé en un momento que no tendría que haber llamado", manifestó Marixa.