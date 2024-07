Facundo Moyano y su ex en guerra por la división de bienes

“La famosa demanda que le realiza Facundo Moyano a Eva Bargiela es una demanda unilateral de divorcio. ¿Qué significa esto? Que, en cierto modo, estaría obligando con esta demanda a que firme un divorcio que Eva no firma. ¿Y por qué no firma? Es la gran pregunta que se hace Moyano y también su abogado. Pero cuando me involucro un poco más allá en la información, me doy cuenta de que la demanda también se la está realizando Eva a Facundo Moyano. Es decir, guerra de demandas”, empezó contando Matías Vázquez en “Socios del Espectáculo”.