Facherito: el radical cambio de look de Mirko

Mirko compartió en su cuenta de Instagram el proceso de cómo inició su radical cambio de look. El influencer de tan solo 4 años de edad, subió en sus redes sociales la primera foto, antes de que iniciaran a cortarle el cabello. "¡El tío Ricky me llevó a cortarme el pelo!".

Ya con el corte de pelo nuevo y lejos de su clásico look que lo caracterizaba, Mirko sorprendió a todos sus fans con varias fotos de su nueva apariencia. "¿Cómo me queda el corte de pelo?".

Pero los seguidores del hijo del presentador no fueron los únicos que recibieron la sorpresa. Marley, su papá, también se enteró por medio de un video que Ricky grabó, donde Mirko lo saludaba con el nuevo look, el cual lo hace ver mucho más niño. "Me mandó un par de saludos después del corte de pelo", comentó el presentador de Telefe, en su cuenta de Instagram.

Figuras muy cercanas a Marley y Mirko comentaron la publicación del presentador. Una de ellas fue Moria Casán: "Bellísimo", dijo la actriz. Vicky Xipolitakis, Ximena Capristo, Georgina Barbarossa, entre otras más, también hicieron lo propio, para felicitar al niño influencer con más seguidores en el país.

Mirko se ha ganado el corazón de millones de personas en el país y fuera, de hecho, sin imaginarlo, el niño ha logrado ,y con éxito, tener el cambió de bomberos de Madrid, a su disposición. Cada uno de sus posteo, es una nueva forma de conectar con los seguidores en Instagram, quienes en este caso, con su cabello más cortito, no paran de admirar su look.